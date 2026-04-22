Ηράκλειο: Εντοπίστηκε νεκρή σε χωράφι η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη

Τραγική αυλαία στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, την μητέρας από την περιοχή Δάφνες στο Ηράκλειο, καθώς σύμφωνα με το cretalive εντοπίστηκε η σορός της.

Όπως αναφέρει το cretalive η Ελευθερία Γιακουμάκη εντοπίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (22/04/2026) νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας στο Ηράκλειο.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο χώρος έχει αποκλειστεί και δεν επιτρέπεται να πλησιάσει κανένας, μέχρι να φτάσει στο σημείο κλιμάκιο της Σήμανσης,

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Τρίτης, είχε εντοπιστεί νεκρός ο ο πρώην σύντροφος της, στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, πριν τον Προφήτη Ηλία.