Ηράκλειο: Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 40χρονος εγκαυματίας από τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 40χρονος Νίκος που υπέστη σοβαρά και εκτεταμένα εγκαύματα από τη φωτιά που ξέσπασε στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, την περασμένη Παρασκευή (22.08.2025).

Ο άτυχος άνδρας που έφερε εγκαύματα στο 60% του σώματός του, μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή τη Δευτέρα στο Θριάσιο Νοσοκομείο της Αττικής με σκοπό οι γιατροί να του παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια για τα τραύματα που του προκάλεσε η φωτιά στα αποδυτήρια γηπέδου στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγες ώρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή. Πριν από την διακομιδή του, νοσηλευόταν σε ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.

Ο άτυχος Νίκος ήταν πατέρας 2 παιδιών και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην αθλητική κοινωνία του Ηρακλείου, μιας και ήταν παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, είχε διατελέσει πρόεδρος της ΑΕ Κρητών, ενώ τα τελευταία χρόνια διαχειριζόταν το καφέ στο γήπεδο του ΕΓΟΗ.

Ο Αθλητικός Όμιλος Θερίσου τον αποχαιρέτησε με ανάρτηση στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ Νίκο, γίναμε φτωχότεροι σήμερα και σαν κοινωνία αλλά και στον αθλητισμό της πόλης μας! Κουράγιο στην οικογένεια σου».

Όσον αφορά την 36χρονη εγκαυματία που εγκλωβίστηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου στο Ηράκλειο μετά την ανάφλεξη της γεννήτριας, μεταφέρθηκε στο Λάτσιο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου, καθώς τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης, αναφέρει το Creta24.

Η γυναίκα φέρει εκτεταμένα εγκαύματα 36% του σώματός της.

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Για τη στήριξη της, γίνεται επείγουσα έκκληση για αίμα.