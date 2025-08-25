Ελλάδα

Ηράκλειο: Μάχη για τη ζωή τους δίνουν οι 2 εγκαυματίες από τη φωτιά στο γήπεδο – Έκκληση για αίμα για την 36χρονη

O 40χρονος φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο 60% του σώματός του ενώ η 36χρονη στο 30%
Ασθενοφόρο

Σε σοβαρή κατάσταση, για 3η συνεχόμενη ημέρα (25.08.2025) παραμένει ο 40χρονος Νίκος και η 36χρονη Μαρία που εγκλωβίστηκαν μέσα στα αποδυτήρια του γηπέδου του ΕΓΟΗ στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, όταν ξαφνικά ξέσπασε φωτιά.

Και τα 2 θύματα διακομίστηκαν από το νοσοκομείο του Ηρακλείου στο Θριάσιο νοσοκομείο της Αττικής με σκοπό να λάβουν την απαραίτητη φροντίδα. Τα τραύματα που τους προκάλεσε η φωτιά είναι πολύ σοβαρά.

O 40χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο 60% του σώματός του. Αν και αρχικά υπήρξε καθυστέρηση στη μεταφορά του, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκεται η αεροδιακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία του.

Την ίδια ώρα 36χρονη Μαρία, που υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο 36% του σώματός της, μεταφέρθηκε το Σάββατο στην Αθήνα και νοσηλεύεται στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της κρίσιμη αλλά σταθερή, ενώ έχει ήδη υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις.

Για τη στήριξη της, γίνεται επείγουσα έκκληση για αίμα.

