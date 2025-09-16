Ηράκλειο: Κακώσεις στο στόμα προκάλεσε στο θύμα η έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου – «Έχασα δόντια και γέμισα αίματα»

Σοβαρό ατύχημα για έναν άνδρα, το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου 2025 στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά από έκρηξη ηλεκτρονικού τσιγάρου στο στόμα του την ώρα που το χρησιμοποιούσε. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με βαριές κακώσεις στο στόμα και στα δόντια, ενώ την επόμενη ημέρα επισκέφθηκε τον οδοντίατρο για περαιτέρω αποκατάσταση.

Ο άτυχος άντρας περιγράφει ότι είχε βάλει το ηλεκτρονικό τσιγάρο να φορτίσει για λίγα λεπτά και αμέσως μετά, στην πρώτη τζούρα, έγινε η έκρηξη. Η μπαταρία εκτοξεύτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου, χτύπησε στην πόρτα και προκάλεσε φωτιά που έκαψε μέρος της ντουλάπας. «Αν δεν είχε φύγει το παιδί μου, μπορεί να τον είχε χτυπήσει η μπαταρία», λέει συγκλονισμένος, επισημαίνοντας πόσο τυχερός ήταν που ο μικρός του γιος δεν τραυματίστηκε.

«Έχω χάσει δύο δόντια και έχουν σπάσει ακόμη τέσσερα, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω ούτε να φάω», λέει στο newsit.gr.

«Πριν από 7 μήνες είχα αγοράσει ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο και την Τετάρτη το βράδυ το έβαλα να φορτίζει περίπου για 15 λεπτά και μετά από λίγο ήρθε ο μικρός ο γιος μου να με καληνυχτίσει. Αφού έφυγε το παιδί, το πήρα να τραβήξω μια τζούρα και ξαφνικά ανατινάχτηκε στο στόμα μου.

Η μπαταρία πετάχτηκε στην άλλη άκρη του δωματίου στην πόρτα και αν δεν είχε φύγει ο γιος μου θα τον είχε χτυπήσει, σκεφτείτε πήρε φωτιά η μπαταρία και κάηκε κ η ντουλάπα. Έχω πάθει σοβαρή ζημιά. Αυτή την στιγμή έχω χάσει δύο δόντια και έχουν σπάσει ακόμη 4 και τα έχουμε στερεώσει με σιδεράκια, μήπως και ξανά κολλήσουν. Μετά έκανα ράμματα στο στόμα και στα ούλα γιατί έχανα πολύ αίμα. Δεν μπορώ να μιλάω αλλά ούτε να τρώω, πονάω. Αλλά σχετικά με το κατάστημα που πήρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο, έχω βάλει την δικηγόρο μου να δούμε τι ενέργειες μπορούμε να κάνουμε».

«Θα πρέπει να φροντίζουμε το ηλεκτρονικό τσιγάρο για να λειτουργεί σωστά»

Για το περιστατικό μας μίλησε και ο Κώστας Σκρέζος, υπεύθυνος σε κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών τσιγάρων.

«Αντίστοιχο περιστατικό με αυτό της Κρήτης έγινε ξανά πριν από μερικά χρόνια. Το μόνο που μπορεί να σκάσει σε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι η μπαταρία. Στο προηγούμενο περιστατικό ο άνθρωπος την είχε στην τσέπη του, έσκασε και τον τραυμάτισε στο πόδι. Ταυτόχρονα στην τσέπη του είχε τα κλειδιά του.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι αν οι δύο πόλοι της μπαταρίας έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα, όπως κλειδιά ή κέρματα, μπορεί να επηρεαστεί η μπαταρία. Αν θέλουμε κάπως να μεταφέρουμε τη μπαταρία του ηλεκρονικού τσιγάρου θα πρέπει να την έχουμε τοποθετήσει σε μια θήκη για τη δική μας ασφάλεια.

Επίσης το τσιγάρο λόγω της χρήσης που κάνουμε μαζεύει ακαθαρσίες μέσα, όπως σκόνη για παράδειγμα. Θα πρέπει 1-2 φορές τον χρόνο να το καθαρίζουμε. Και στους δύο πόλους. Μπορεί να πέσει κατά λάθος υγρό. Θα πρέπει να το φροντίζουμε για να λειτουργεί σωστά. Αν όλα γίνονται σωστά δεν πρέπει να ανησυχούμε σε καμία περίπτωση».

Το συμβάν στο Ηράκλειο φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει η λανθασμένη χρήση ή η ελαττωματική κατασκευή ηλεκτρονικών τσιγάρων. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή συντήρηση και η προσεκτική φόρτιση των συσκευών είναι απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή τέτοιων επικίνδυνων καταστάσεων.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση των χρηστών αλλά και για αυστηρότερους ελέγχους στην ποιότητα των συσκευών που κυκλοφορούν στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να περιοριστούν οι πιθανότητες να συμβούν ξανά ατυχήματα σαν κι αυτό στο Ηράκλειο.