Ελλάδα

Ηράκλειο: Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο – Ένας τραυματίας

Από την καραμπόλα τραυματίστηκε ελαφριά ένας άνθρωπος
Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ
Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ (ekriti.gr)

Τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα, ενεπλάκησαν σε καραμπόλα που σημειώθηκε σήμερα (28/08/2025) στην εθνική οδό (ΒΟΑΚ) στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

Από τη σύγκρουση των τεσσάρων αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, τραυματίστηκε ελαφριά ένας άνθρωπος, ο οποίος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο και γρήγορα σχηματίστηκαν ουρές πολλών χιλιομέτρων, τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και στη λεωφόρο Σενετάκη, η οποία επελέγη ως εναλλακτική διαδρομή από πολλούς οδηγούς.

 

 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το νοσοκομείο Σαντορίνης διαψεύδει τη σύζυγο του Ρικάρντο Ντα Κόστα για «λάθος διάγνωση» - «Επιτυχημένα και τα 2 χειρουργεία»
Η σύζυγος του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή κατήγγειλε πως δεν έγινε διάγνωση ποτέ στο πραγματικό πρόβλημα υγείας του με αποτέλεσμα να μην αντιμετωπιστεί και να πεθάνει
Ρικάρντο Ντα Κόστα / Ορέλια Αργυλιάδου
Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών 2025: Ξεκίνησε η διαδικασία για τους επιτυχόντες των Πανελλήνιων Εξετάσεων και για τους πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις
Οι εγγραφές μπορούν και πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 έως και την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025.
panepisthmio
Newsit logo
Newsit logo