Ηράκλειο: Καραμπόλα στον ΒΟΑΚ προκάλεσε κυκλοφοριακό κομφούζιο – Ένας τραυματίας

Τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα, ενεπλάκησαν σε καραμπόλα που σημειώθηκε σήμερα (28/08/2025) στην εθνική οδό (ΒΟΑΚ) στο ύψος του αστυνομικού μεγάρου Ηρακλείου, στο ρεύμα προς Ηράκλειο.

Από τη σύγκρουση των τεσσάρων αυτοκινήτων που ενεπλάκησαν στην καραμπόλα, τραυματίστηκε ελαφριά ένας άνθρωπος, ο οποίος μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ηρακλείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο και γρήγορα σχηματίστηκαν ουρές πολλών χιλιομέτρων, τόσο στον ΒΟΑΚ όσο και στη λεωφόρο Σενετάκη, η οποία επελέγη ως εναλλακτική διαδρομή από πολλούς οδηγούς.