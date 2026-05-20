Ελλάδα

Ναύπακτος: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκίνητου – Απεγκλωβίστηκε και αφέθηκε στο φυσικό του περιβάλλον

Το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος των επιβατών αλλά δεν προκάλεσε κάποιο ατύχημα
φίδι
Η στιγμή που οι πυροσβέστες απομακρύνουν το φίδι / agriniosite.gr
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τον εφιάλτη κάθε ανθρώπου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και δεν μπορούσε να στρίψει. όταν σταμάτησαν να δουν τι έχει συμβεί αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι.

Όταν άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει είδαν το τεράστιο φίδι να έχει τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου στη Ναύπακτο.

Όπως είπαν οι επιβάτες στο agriniosite.gr, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό.

Εκείνοι κάλεσαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

agriniosite.gr
agriniosite.gr
φίδι
agriniosite.gr

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
291
125
113
104
100
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άγριος καβγάς σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταξύ επισκεπτών και νοσηλευτή - Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο
Οι δύο γυναίκες βρέθηκαν στο νοσηλευτικό ίδρυμα, συνοδεύοντας συγγενικό τους πρόσωπο, την ηλικιωμένη μητέρα της πρώτης και γιαγιά της δεύτερης
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
«Στον Σαρωνικό εντοπίζεται η πηγή της έντονης οσμής» λέει ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης - Τα δύο επικρατέστερα σενάρια
Σύμφωνα με τον καθηγητή, το πιθανότερο είναι η οσμή να προήλθε είτε από τη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη είτε από δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στην Αίγινα
Σαλαμίνα
23
Newsit logo
Newsit logo