Ναύπακτος: Τεράστιο φίδι μπλόκαρε τιμόνι αυτοκίνητου – Απεγκλωβίστηκε και αφέθηκε στο φυσικό του περιβάλλον

Τον εφιάλτη κάθε ανθρώπου έζησαν επιβάτες αυτοκινήτου στη Ναύπακτο, όταν ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρινόταν σωστά και δεν μπορούσε να στρίψει. όταν σταμάτησαν να δουν τι έχει συμβεί αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι.

Όταν άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει είδαν το τεράστιο φίδι να έχει τυλιχτεί στους ιμάντες του κινητήρα, με αποτέλεσμα να σφηνωθεί και να ακινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου στη Ναύπακτο.

Όπως είπαν οι επιβάτες στο agriniosite.gr, το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος τους, προκαλώντας τους πανικό.

Εκείνοι κάλεσαν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία, άνδρες της οποίας έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το φίδι αφέθηκε ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για τον απαραίτητο έλεγχο και την αποκατάσταση της βλάβης.