Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηράκλειο: Κατέληξε και η 36χρονη εγκαυματίας από τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου

Στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος που είχε, επίσης, τραυματιστεί βαρύτατα
Η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα μέσα στα αποδυτήρια
Πυροσβέστες στα αποκαΐδια των αποδυτηρίων του γηπέδου του ΕΓΟΗ

Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η 36χρονη Μαρία, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στο Ηράκλειο στα τέλη του Αυγούστου. Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Θριάσειο νοσοκομείο την Κυριακή (21.09.2025).

Η 36χρονη Μαρία δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της στο Θριάσιο στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του νοσοκομείου, σχεδόν έναν μήνα από τη φονική φωτιά, βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η γυναίκα έδινε άνιση μάχη, καθώς είχε υποστεί βαριά εγκαύματα στο 34% του σώματός της, ενώ η αναπνοή της υποστηριζόταν μηχανικά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά.

Η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα μέσα στα αποδυτήρια
Η φωτιά κατέστρεψε τα πάντα μέσα στα αποδυτήρια

Το χρονικό της φωτιάς

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 22ας Αυγούστου όταν στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ, την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη, ξεσπά φωτιά.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε, φέροντας όμως πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν τη γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και την έβγαλαν με ασφάλεια έξω από το γήπεδο.

Εκεί έφτασαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 36χρονη Μαρία λίγες ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου της Αθήνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σε απολογία 83χρονος παππούς στη Ρόδο για σεξουαλική κακοποίηση της 8χρονης εγγονής του με νοητική υστέρηση - Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες
Βιασμός κατ' εξακολούθηση, γενετήσιες πράξεις με ανήλικη κάτω των 12 ετών, κατάχρηση ανηλίκου και αιμομιξία είναι οι βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει
Παιδί
Γρίπη: Ρινικό εμβόλιο για παιδιά για πρώτη φορά στην Ελλάδα – Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς
Το νέο ρινικό εμβόλιο χορηγείται με πιο «φιλικό» τρόπο για τα παιδιά και συγκεκριμένα με σπρέι που ψεκάζεται στη μύτη, γεγονός που αναμένεται να το κάνει πιο αποδεκτό από τα μικρά παιδιά
Φωτογραφία istock
Newsit logo
Newsit logo