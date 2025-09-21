Ηράκλειο: Κατέληξε και η 36χρονη εγκαυματίας από τη φωτιά στα αποδυτήρια του γηπέδου

Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η 36χρονη Μαρία, η οποία είχε τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά που είχε ξεσπάσει στο γήπεδο του ΕΓΟΗ στο Ηράκλειο στα τέλη του Αυγούστου. Η άτυχη γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο Θριάσειο νοσοκομείο την Κυριακή (21.09.2025).

Η 36χρονη Μαρία δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της στο Θριάσιο στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του νοσοκομείου, σχεδόν έναν μήνα από τη φονική φωτιά, βυθίζοντας την οικογένειά της στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, η γυναίκα έδινε άνιση μάχη, καθώς είχε υποστεί βαριά εγκαύματα στο 34% του σώματός της, ενώ η αναπνοή της υποστηριζόταν μηχανικά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 26 Αυγούστου είχε αφήσει την τελευταία του πνοή και ο 40χρονος Νίκος, ο οποίος είχε επίσης τραυματιστεί βαρύτατα στη φωτιά.

Το χρονικό της φωτιάς

Όλα συνέβησαν το βράδυ της 22ας Αυγούστου όταν στο χώρο των αποδυτηρίων του ΕΓΟΗ, την ώρα που βρισκόταν ο 40χρονος με την 36χρονη, ξεσπά φωτιά.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες ο άνδρας κατάφερε και απεγκλωβίστηκε, φέροντας όμως πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική που έσπευσε με πέντε οχήματα και 20 άνδρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στον χώρο των αποδυτηρίων και βρήκαν τη γυναίκα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση και την έβγαλαν με ασφάλεια έξω από το γήπεδο.

Εκεί έφτασαν δύο ασθενοφόρα που παρέλαβαν και τους δύο και τους μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) με τους γιατρούς να τους διασωληνώνουν και να τους εισάγουν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η 36χρονη Μαρία λίγες ημέρες αργότερα μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή στο Λάτσειο Κέντρο Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου της Αθήνας.