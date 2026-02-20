Συμβαίνει τώρα:
Ηράκλειο: Κλέφτης έσπασε τζαμαρία μαγαζιού, τρόμαξε και του έπεσαν τα κλοπιμαία

Η διάρρηξη έγινε στις 2:30 τα ξημερώματα σε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου
Η σπασμένη πρόσοψη του μαγαζιού / patris.gr

Ατύχημα φαίνεται να είχε ένας κλέφτης κατά τη διάρρηξη που έκανε σε μαγαζί στο Ηράκλειο, όταν προσπάθησε να κλέψει ηλεκτρονικά ήδη. Ο κλέφτης στο Αρκαλοχώρι έσπασε καταλάθος το τζάμι, φοβήθηκε από τον συναγερμό και του έπεσαν τα κλοπιμαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν σήμερα (20/2/2026) στις 2.30 τα ξημερώματα όταν ο κλέφτης διέρρηξε κατάστημα με ηλεκτρονικά είδη που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο του Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο.

Ο δράστης μπήκε μέσα στο κατάστημα και άρπαξε αρκετά κινητά τηλέφωνα ωστόσο όταν έφευγε, έσπασε καταλάθος σε χίλια κομμάτια την εξωτερική τζαμαρία με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Ο ίδιος φοβήθηκε εξαιτίας του συναγερμού με αποτέλεσμα να του πέσουν τα κλοπιμαία κάτω, ενώ στο σημείο έσπευσε η αστυνομία που εντόπισε και συνέλαβε τον δράστη.

Η σπασμένη πρόσοψη του μαγαζιού / patris.gr

Εκείνος είχε στην κατοχή του ο λοστός και κάποια από τα κινητά τηλέφωνα.

