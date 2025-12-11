Ελλάδα

Ηράκλειο: Κομμάτια μπετόν αποκολλήθηκαν από γέφυρα και έπεσαν σε πλατεία στο Παλαιόκαστρο

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο δήμος Μαλεβιζίου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενημερωθεί αρκετές φορές για τα προβλήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη γέφυρα
κρήτη
Τα κομμάτια μπετόν / Φωτό patris.gr

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία του Παλαιόκαστρου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν μεγάλα κομμάτια μπετόν αποκολλήθηκαν σήμερα (11/12/2025) από τη γέφυρα και έπεσαν στον από κάτω δρόμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, τα κομμάτια του μπετόν προσγειώθηκαν συγκεκριμένα στην πλατεία, σε δύο δέντρα και στον προαύλιο χώρο καφετέριας που βρίσκεται κοντά στο σημείο στο Παλαιόκαστρο.

Όπως αναφέρει κάτοικος της περιοχής, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 14:00. Τα κομμάτια του μπετόν ήταν μεγάλου όγκου και η πτώση τους προκάλεσε εκκωφαντικό θόρυβο.

«Αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό το καλοκαίρι, θα είχαμε θρηνήσει θύματα, καθώς τα κομμάτια του μπετόν έπεσαν εκεί ακριβώς που υπάρχουν τραπέζια και κάθεται κόσμος», λέει κάτοικος της περιοχής στο patris.

Σύμφωνα με την μαρτυρία κατοίκου, ο δήμος Μαλεβιζίου και η Περιφέρεια Κρήτης έχουν ενημερωθεί αρκετές φορές για τα προβλήματα που παρουσιάζει η συγκεκριμένη γέφυρα.

γέφυρα
Το σημείο από το οποίο έπεσαν τα κομμάτια / φωτό patris.gr

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο κάτοικος της περιοχής, οι αρμόδιοι έχουν προχωρήσει σε κάποιες εργασίες, ωστόσο εκ του αποτελέσματος αποδεικνύονται ελλιπείς.

γέφυρα
Η γέφυρα στο Παλαιόκαστρο / Φωτό patris.gr

Οι κάτοικοι έχουν προτείνει να μπει ένα μεταλλικό δίχτυ πάνω στη γέφυρα σε όλο της το μήκος και από την μία πλευρά και από την άλλη ώστε να προστατευθούν διερχόμενοι κάτοικοι και οχήματα.

