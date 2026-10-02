Ηράκλειο: Κύκλωμα μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία 28χρονης για βιασμό

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία μίας 28χρονης που «ξεσκεπάζει» τη δράση ενός 32χρονου στο Ηράκλειο της Κρήτης του οποίου οι πράξεις φαίνεται να εντάσσονται στο πλαίσιο έρευνας για μαστροπεία, εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και βιασμό.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, από αυτή τη καταγγελία ανακαλύφθηκε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων στην Κρήτη, με την αστυνομία να έχει ήδη προχωρήσει σε συλλήψεις ατόμων που κατηγορούνται ότι έφερναν νεαρές γυναίκες από τη Ρουμανία, τις κρατούσαν υπό καθεστώς ομηρίας και τις εξανάγκαζαν να εκδίδονται σε ξενοδοχεία και ιδιωτικές κατοικίες στο Ηράκλειο.

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Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του 32χρονου Ρουμάνου, ο οποίος φέρεται να είχε τον αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, η καταγγελία της 28χρονης από τη Ρουμανία έγινε την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με εκείνη να στρέφεται σε βάρος του 32χρονου ο οποίος ήταν σύντροφός της, επίσης υπηκόου Ρουμανίας.

Με όσα φέρεται να κατέθεσε στις Αρχές, από τον Αύγουστο του 2025 ο 32χρονος την εξέδιδε σε ξενοδοχεία του Ηρακλείου, εισπράττοντας χρήματα. Παράλληλα, η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ο σύντροφός της την είχε χτυπήσει, ενώ έκανε καταγγελία και για βιασμό.

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Το ερωτήματα με την ταυτότητα της 28χρονης

Ιδιαίτερη πτυχή της έρευνας αποτελεί η υπόθεση με τα προσωπικά έγγραφα της νεαρής γυναίκας, αφού η 28χρονη φέρεται να ανέφερε αρχικά ότι ο 32χρονος σύντροφός της είχε στην κατοχή του την ταυτότητά της.

Ο ίδιος, ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι το έγγραφο βρισκόταν στα χέρια ενός 48χρονου Ρουμάνου, ιδιοκτήτη γραφείου μεταφορών.

Οι λόγοι για τους οποίους η ταυτότητα της 28χρονης φέρεται να είχε περιέλθει στην κατοχή του συγκεκριμένου άνδρα αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο που διερευνάται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ο 32χρονος επιχείρησε να εντοπίσει τον 48χρονο προκειμένου να πάρει πίσω την ταυτότητα της συντρόφου του. Εκεί φέρεται να συνάντησε τη 70χρονη μητέρα του 48χρονου, επίσης από τη Ρουμανία.

Κατά την καταγγελία του 32χρονου, η γυναίκα φέρεται να ζήτησε χρήματα προκειμένου να επιστρέψει την ταυτότητα της 28χρονης, ενώ φέρεται να απαίτησε και την ταυτότητα του ίδιου του 32χρονου ως «εγγύηση» μέχρι να καταβληθεί το ποσό.

Ο 32χρονος γνωστοποίησε στη συνέχεια τα περιστατικά στην Αστυνομία, με την υπόθεση να αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Η έρευνα σε σπίτι ηλικιωμένου ζευγαριού

Στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κατοικία της 70χρονης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εκεί εντοπίστηκε η ταυτότητα του 32χρονου, χρηματικό ποσό και προσωπικά έγγραφα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 73χρονου συζύγου αλλά και της 70χρονης γυναίκας.

Ο «ταξιτζής»

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην ομάδα φέρεται να είχε ενταχθεί και ένας Ρουμάνος οδηγός ταξί.

Ο ρόλος του, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν να μεταφέρει τις γυναίκες στα σημεία όπου είχαν κλειστεί τα ραντεβού, σε ξενοδοχεία αλλά και σε ιδιωτικές κατοικίες.

Δεν ενεργοποίησε Panic Button

Κατά τις πληροφορίες του neakriti.gr, μετά την καταγγελία για περιστατικά βίας, στην 28χρονη δόθηκε η δυνατότητα ενεργοποίησης Panic Button, ωστόσο η ίδια δεν επιθυμούσε να προχωρήσει στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς επιχειρείται να συνδεθούν όλα τα κομμάτια μιας υπόθεσης με πολλές διαφορετικές πτυχές.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο πλαίσιο της δικογραφίας εξετάζονται σε βάρος του 32χρονου αδικήματα που αφορούν μαστροπεία – εμπορία ανθρώπων, ενδοοικογενειακή βία και βιασμό.

Διεύρυνση της έρευνας

Η αστυνομική έρευνα δεν περιορίζεται στις συλλήψεις αφού οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου έχουν σοβαρές ενδείξεις ότι το κύκλωμα ενδέχεται να είχε εκδώσει και άλλες γυναίκες.

Εξετάζεται μάλιστα το ενδεχόμενο η δράση να μην περιοριζόταν μόνο στην πόλη του Ηρακλείου, αλλά οι γυναίκες να μεταφέρονταν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης για «ραντεβού».

Οι Αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το σύνολο του κυκλώματος, ενώ ερευνούν και πιθανές διασυνδέσεις της ομάδας στη Ρουμανία.