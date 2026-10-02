Έκρηξη στην Πλάκα: Συγκλονίζει ο αδελφός των 2 Αμερικανών που σκοτώθηκαν – «Έχασα τη μισή μου οικογένεια»

Τις ώρες που ακολούθησαν την έκρηξη στην πολυκατοικία της Πλάκας αλλά και το -γεμάτο αγωνία- ταξίδι του στην Αθήνα, περιγράφει με τον πιο δραματικό τρόπο ο 31χρονος Κλάιντ Χότζα, αδελφός των 2 Αμερικανών που σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα.

Ο νεαρός άνδρας μίλησε στην DailyMail για την έκρηξη στην Πλάκα που κόστισε τη ζωή στους 4 Αμερικανούς ανθρώπους του, τον 36χρονο Φλορίν Χότζα, την 39χρονη σύντροφό του Έρις Τσάνι, την 34χρονη αδελφή του Φλόριντα Χότζα και τον 37χρονο σύζυγό της Ίαν Κερκπάτρικ. Περιέγραψε το θρίλερ που έζησε και το πόσο γρήγορα και άσχημα άλλαξε η ζωή της οικογένειάς του από τη μια στιγμή στην άλλη.

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«Ήταν πραγματική ζωή. Δεν ήταν ταινία, ούτε εφιάλτης», έλεγε, χωρίς να μπορεί να συνειδητοποιήσει την τραγωδία που χτύπησε την οικογένειά του.

«Δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από την αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα. Το τηλεφώνημα έγινε στους γονείς μου και στους γονείς της Έρις. Μπήκα αμέσως στο αυτοκίνητο. Διάβαζα, προσπαθώντας απλώς να διαχειριστώ την απόγνωση, τον πόνο, το άγχος», είπε συντετριμμένος.

Η Φλόριντα και ο Ίαν που έχασαν τη ζωή τους

Η οικογένεια είχε αρχικά την ελπίδα ότι οι 4 μπορεί να είχαν καταφέρει να επιβιώσουν. Σκεφτόντουσαν πως την ημέρα της έκρηξης, τα 2 ζευγάρια είχαν προγραμματίσει να επιστρέψουν στη Νέα Υόρκη με πτήση της Delta.

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Αν και είχαν κάνει check – in, κανένας από τους τέσσερις δεν είχε επιβιβαστεί. Εκεί άρχισαν να επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες τους πως βρίσκονταν κάτω από τα συντρίμμια του κτιρίου.

Ο ίδιος, η αρραβωνιαστικιά του Σίντι, οι γονείς του, οι γονείς της Έρις και ο αδελφός του Ίαν έκλεισαν εισιτήρια και πέταξαν αμέσως για την Αθήνα.

«Ήμουν αισιόδοξος. Άνθρωποι έχουν επιβιώσει από τσουνάμι, σεισμούς, από πολύ μεγαλύτερες καταστροφές κάτω από ερείπια. Όμως, υπήρχε πολύς φόβος και πολλή θλίψη», είπε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/ EUROKINISSI

Λίγο πριν την άφιξή τους στην Ελλάδα, επιβεβαιώθηκε και ο θάνατος των πρώτων 2 Αμερικανών.

«Απλώς είπα: “Θεέ μου, σε μισώ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μου το κάνεις αυτό”. Και έμεινα εκεί, λέγοντας αυτό».

Όταν εν τέλει η οικογένεια συναντήθηκε με στελέχη της αμερικανικής πρεσβείας, ενημερώθηκε πως όλοι οι αγαπημένοι της μάλλον ήταν νεκροί.

«Έχασα δύο από τα αδέλφια μου και δύο από τα αδέλφια εξ αγχιστείας μου. Ουσιαστικά έχασα τη μισή μου οικογένεια», είπε χαρακτηριστικά.

Η Φλόριντα και ο Ίαν

5 μηνών έγκυος η Έρις

Ανάμεσα στα θύματα ήταν η 39χρονη Έρις Τσάνι, σύντροφος του Φλορίν Χότζα.

Η Έρις ήταν 5 μηνών έγκυος και περίμενε το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι.

«Ο Φλορίν και η Έρις ήταν μαζί για πολύ καιρό. Ποτέ δεν ήθελαν πραγματικά να παντρευτούν. Όμως η Έρις ήταν έγκυος, ήταν πέντε μηνών και περίμενε το πρώτο τους παιδί, μια κόρη», είπε ο Κλάιντ.

«Η μελλοντική μου ανιψιά», πρόσθεσε με συγκίνηση.

Ο Φλορίν και η Έρις πραγματοποιούσαν σχεδόν κάθε χρόνο ένα ταξίδι μαζί, και αυτή τη φορά είχαν επιλέξει την Ελλάδα. Ο Kλάιντ περιέγραψε τον αδελφό του ως τον «καλύτερό του φίλο».

«Ήταν ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι ως μεγαλύτερο αδελφό. Σε μαλώνει, αλλά το αμέσως επόμενο λεπτό σε αγαπάει», είπε.

Τα δύο αδέλφια είχαν μάλιστα ιδρύσει μαζί κατασκευαστική εταιρεία με έδρα το Γουέτσεστερ της Νέας Υόρκης.