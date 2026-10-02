ΣτΕ: Αντισυνταγματική η παραγραφή χρεών προς το δημόσιο στην 20ετία – Ισχύει η 5ετια

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την 20ετη παραγραφή των φορολογικών επιβαρύνσεων από το δημόσιο, κρίνοντας ότι πρέπει να ισχύει η 5ετης παραγραφή.

Ομοίως, οι Σύμβουλοι της Επικρατείας έκριναν αντισυνταγματική την 10ετη παραγραφή για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής από το δημόσιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά το σκεπτικό του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας, ισχύει μόνο η 5ετια, μετά την παρέλευση της οποίας παραγράφονται χρέη, από όπου και αν προέρχονται.

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κρίθηκε ότι:

1) αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετους παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013) και

2) είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος (2013) προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου.