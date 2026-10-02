Γιώργος Μαζωνάκης: Έντονη ενόχληση της οικογένειας του για εταιρεία που τυπώνει το πρόσωπό του σε μπλουζάκια

Εταιρεία τυπώνει μπλουζάκια με το πρόσωπο του Γιώργου Μαζωνάκη και στίχους από το τραγούδι «Ανήκω σε εμένα» και τα πουλάει διαδικτυακά, σύμφωνα με τον Τάσο Τεργιάκη όπως μετέφερε το πρωί της Παρασκευής (02.10.2026) στο «Το Πρωινό».

Επιπλέον, τόνισε ότι οι γονείς και οι αδελφές του Γιώργου Μαζωνάκη σκέφτονται ακόμη και να κινηθούν νομικά.

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«Πριν σαραντίσει καν ο Γιώργος Μαζωνάκης, κάποιοι σκέφτηκαν να τυπώσουν το πρόσωπό του σε μπλουζάκια, να τυπώσουν και το “Ανήκω σε εμένα” και να αρχίσουν να το πουλάνε. Αυτή η εταιρεία έχει έδρα τα νότια προάστια και κάνει πωλήσεις διαδικτυακές. Πρόκειται για αθηναϊκή μεγάλη εταιρεία. Διαδικτυακές πωλήσεις κυρίως, γύρω στα τριάντα ευρώ πουλάνε το μπλουζάκι, χωρίς εννοείται να έχουν πάρει άδεια. Μιλήσαμε με το φιλικό περιβάλλον του τραγουδιστή. Είναι έξαλλοι οι άνθρωποι. Εννοείται δεν έχουν πάρει άδεια. Εννοείται ότι κάποιος σκέφτηκε να βγάλει λεφτά πριν καν σαραντίσει ο Γιώργος Μαζωνάκης και θα κινηθούν νομικά», ανέφερε ο δημοσιογράφος.

Η σχετική δήλωση της οικογένειας, αναφέρει τα εξής: «Είναι απαράδεκτο ότι έτρεξαν να εκμεταλλευτούν το όνομά του για ίδιον όφελος και αν χρειαστεί θα επέμβει ο δικηγόρος της οικογένειας».

Μιλώντας ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, στο «Το Πρωινό» είπε πως «το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι όσοι επιχειρήσουν να κερδοσκοπήσουν παράνομα στη μνήμη του Γιώργου θα υποστούν τις ανάλογες νομικές συνέπειες. Δεν έχω να πω κάτι άλλο».