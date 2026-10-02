Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα μετά από συναγερμό για διαρροή αερίου

Σε προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά από προειδοποίηση για διαρροή αερίου, προχώρησαν σήμερα (2/10/2026) οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που στεγάζονται εκεί.

Σύμφωνα με τον Θωμά Γεωργιάδη, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Αθηναίων, όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί (2/10/2026) γύρω στις 09:00 στο 21ο Γυμνάσιο που βρίσκεται μέσα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από αναφορές για περίεργη οσμή και πιθανότητα διαρροής αερίου.

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Άμεσα κλήθηκε ειδικός τεχνικός ο οποίος έκανε τις μετρήσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή, αν και η περίεργη οσμή συνέχιζε να υπάρχει.

Γύρω στις 12 παρά τα παιδιά εκκενώθηκαν από τα σχολεία και πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια οσμή, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο.

Στο συγκρότημα 24 σχολείων στη Γκράβα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες και η εταιρεία φυσικού αερίου για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει σίγουρα κάποιο πρόβλημα.