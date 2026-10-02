Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Γκράβα: Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα μετά από συναγερμό για διαρροή αερίου

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάτι και οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την αυτοψία του χώρου
γκραβα
Η είσοδος του σχολικού συγκροτήματος στη Γκράβα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σε προληπτική εκκένωση του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας, μετά από προειδοποίηση για διαρροή αερίου, προχώρησαν σήμερα (2/10/2026) οι διευθυντές των Γυμνασίων και Λυκείων που στεγάζονται εκεί.

Σύμφωνα με τον Θωμά Γεωργιάδη, Αντιδήμαρχο Παιδείας Δήμου Αθηναίων, όλα ξεκίνησαν σήμερα το πρωί (2/10/2026) γύρω στις 09:00 στο 21ο Γυμνάσιο που βρίσκεται μέσα στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από αναφορές για περίεργη οσμή και πιθανότητα διαρροής αερίου.

Άμεσα κλήθηκε ειδικός τεχνικός ο οποίος έκανε τις μετρήσεις και διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει κάποια διαρροή, αν και η περίεργη οσμή συνέχιζε να υπάρχει.

Γύρω στις 12 παρά τα παιδιά εκκενώθηκαν από τα σχολεία και πλέον δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια οσμή, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο.

Στο συγκρότημα 24 σχολείων στη Γκράβα παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 2 οχήματα με 6 πυροσβέστες και η εταιρεία φυσικού αερίου για να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις και να επιβεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει σίγουρα κάποιο πρόβλημα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
149
92
80
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της μάχης των γιατρών να σώσουν την όρασή του, ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας
Ο δράστης της επίθεσης με τον γιο του στα δικαστήρια
Ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή - Κόκκινη προειδοποίηση από ΕΜΥ
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Η κακοκαιρία χτυπά από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το Σάββατο την Κρήτη ενώ στη συνέχεια μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo