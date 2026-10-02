Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της μάχης των γιατρών να σώσουν την όρασή του, ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας
Ο δράστης της επίθεσης με τον γιο του στα δικαστήρια
Ο δράστης της επίθεσης με τον γιο του στα δικαστήρια
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στα δικαστήρια Ναυπλίου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για το αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε χθες (01.02.2025) το μεσημέρι σε περιοχή της Αργολίδας.

Το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, που είχε ως συνέπεια τον σοβαρό τραυματισμό ενός 49χρονου άνδρα, εκτυλίχθηκε σε αγροτική-ορεινή περιοχή κοντά στο του ξωκλήσι της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, στον Δήμο Επιδαύρου στην Αργολίδα.

Αφορμή για το άγριο επεισόδιο στάθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες, οι χρόνιες περιουσιακές – κτηματικές διαφορές που είχαν οι δυο συγγενείς, όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr.

Το θύμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετέβη στο συγκεκριμένο σημείο και όταν ο δράστης τον αντιλήφθηκε, τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο αρχικά στο πρόσωπο (μέσα στο αυτοκίνητο) και στη συνέχεια στο χέρι και στο πόδι.

Μετά από εκκλήσεις του θύματος για βοήθεια, ο 64χρονος τον μετέφερε μέχρι την άσφαλτο, ενημέρωσε το ΕΚΑΒ και διέφυγε. Από το σημείο, μάλιστα, πέρασε και ο 39χρονος γιος του δράστη, ο οποίος αντίκρισε τον τραυματία αλλά δεν τον βοήθησε.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του και της μάχης των γιατρών να σώσουν την όρασή του, ο 49χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας.


Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Συνελήφθη, χθες (1.10.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν αναζητήσεων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους – Μυκηνών ένας 64χρονος ημεδαπός.


Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ιδίας μέρας, σε αγροτική περιοχή, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθείς, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντας τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.


Ο τραυματισθέντας 49χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο παθόντα.


Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
154
149
92
80
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συγκλονίζει ο αδελφός των 2 Αμερικανών που σκοτώθηκαν στην έκρηξη στην Πλάκα - «Έχασα τη μισή μου οικογένεια, είπα "θεέ μου σε μισώ"»
Τις ώρες που ακολούθησαν την έκρηξη στην πολυκατοικία της Πλάκας αλλά και το -γεμάτο αγωνία- ταξίδι του στην Αθήνα, περιγράφει με τον...
Οι τουρίστες που έχασαν τη ζωή τους από την έκρηξη στην Πλάκα
Ισχυρές καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα και 9 μποφόρ στο Αιγαίο μέχρι την Κυριακή - Κόκκινη προειδοποίηση από ΕΜΥ
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων - Η κακοκαιρία χτυπά από το απόγευμα της Παρασκευής έως και το Σάββατο την Κρήτη ενώ στη συνέχεια μετατοπίζεται στα Δωδεκάνησα
Βροχή
Newsit logo
Newsit logo