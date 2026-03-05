Ηράκλειο: Νέα επιχείρηση διάσωσης 100 ατόμων, ανάμεσά τους και ένα βρέφος

Σε εξέλιξη βρίσκεται σήμερα (05.03.2026) επιχείρηση διάσωσης 100 μεταναστών, ανάμεσά τους είναι και ένα βρέφος, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το σκάφος με τους μετανάστες εντοπίστηκε 50 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων πριν φτάσει στο Ηράκλειο.

Αυτή την ώρα τα 100 άτομα που επέβαιναν σε αυτό , μεταφέρονται από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στους Καλούς Λιμένες. Στην επιχείρηση συνδράμει και δεξαμενόπλοιο σημαίας Λιβερίας.

Μία ακόμη επιχείρηση διάσωσης, μετά τη χθεσινή (04.403.2026) όπου διασώθηκαν 38 μετανάστες.