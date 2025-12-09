Ηράκλειο: Οι αγρότες έχουν κάνει κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – «Το κεφάλι μας δεν χαμηλώνει»

Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης (9.12.250 οι αγρότες στο Ηράκλειο.

Μετά την αποχώρησή τους από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» οι αγρότες μετέβησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων πραγματοποίησε συνάντηση με τη γενική γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, στην οποία παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά της. Η ίδια δεσμεύτηκε ότι θα τα μεταφέρει στους αρμόδιους υπουργούς.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μέχρι να λάβουν απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Δηλώνοντας μάλιστα πως αν δεν ικανοποιηθούν, θα προχωρήσουν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το κεφάλι μας δεν χαμηλώνει. Θυσιαστήκαμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τώρα θα θυσιαστούμε πρώτα για την Κρήτη και ύστερα για όλους τους άλλους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

«Το κεφάλι μας δεν χαμηλώνει. Θυσιαστήκαμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τώρα θα θυσιαστούμε πρώτα για την Κρήτη και ύστερα για όλους τους άλλους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.