Ηράκλειο: Οι αγρότες έχουν κάνει κατάληψη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – «Το κεφάλι μας δεν χαμηλώνει»

Αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων κατέθεσε υπόμνημα με αιτήματα στη γγ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και περιμένουν απαντήσεις
Αντιπροσωπεία αγροτών με τη γγ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Στα γραφεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης (9.12.250 οι αγρότες στο Ηράκλειο.

Μετά την αποχώρησή τους από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» οι αγρότες μετέβησαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης στο Ηράκλειο.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων πραγματοποίησε συνάντηση με τη γενική γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, στην οποία παρέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματά της. Η ίδια δεσμεύτηκε ότι θα τα μεταφέρει στους αρμόδιους υπουργούς.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι θα παραμείνουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μέχρι να λάβουν απαντήσεις για τα αιτήματά τους. Δηλώνοντας μάλιστα πως αν δεν ικανοποιηθούν, θα προχωρήσουν σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις.

Συγκεντρωμένοι αγρότες και σταθμευμένα τρακτέρ έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSΙ
Αγρότες του Ηρακλείου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSΙ

«Το κεφάλι μας δεν χαμηλώνει. Θυσιαστήκαμε εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Τώρα θα θυσιαστούμε πρώτα για την Κρήτη και ύστερα για όλους τους άλλους», δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Λευτέρης Τριανταφυλλάκης.

Αντιπροσωπεία αγροτών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSΙ
Αγρότες έξω από το κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

 

