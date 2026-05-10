Ηράκλειο: Πέταξε την σύζυγό του από το αμάξι μπροστά στα 3 ανήλικα παιδιά του – Δίωξη για ανθρωποκτονία

Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της 28χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών που εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένη στο Ηράκλειο με τον 30χρονο σύζυγό της να κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Μάλιστα σε βάρος του 30χρονου συζύγου της στο Ηράκλειο ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ νέα στοιχεία της προανάκρισης φαίνεται να επιβαρύνουν τη θέση του καθώς στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Ο 30χρονος οδηγήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (10/05/2026) ενώπιον της Εισαγγελίας Ηρακλείου, μετά τη σύλληψή του από τις αστυνομικές αρχές, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ νέα στοιχεία που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της προανάκρισης φαίνεται πως διαφοροποίησαν σημαντικά την αρχική εικόνα της υπόθεσης.

Μέσα στο όχημα τύπου κλούβα βρίσκονταν και τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, με το μεγαλύτερο να πηγαίνει στην Α’ Δημοτικού και το μικρότερο να είναι βρέφος λίγων μηνών.

Το γεγονός ότι όσα συνέβησαν εκτυλίχθηκαν μπροστά στα παιδιά προκαλεί έντονο προβληματισμό και σοκ.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 30χρονος φέρεται αρχικά να υποστήριξε ότι, ενώ κινούνταν οικογενειακώς με το όχημα, η 28χρονη βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου και τραυματίστηκε στο οδόστρωμα.

Ωστόσο, με την πρόοδο της αστυνομικής έρευνας, προέκυψαν δεδομένα που φαίνεται να επιβάρυναν τη θέση του και σύμφωνα με νεότερες μαρτυρίες ο 30χρονος παρέσυρε την σύζυγό του με το αυτοκίνητο, μπροστά μάλιστα στα μάτια των τριών παιδιών του.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα φέρει ζημιές, καθώς φέρεται να έχει εμπλακεί σε πρόσκρουση, με αποτέλεσμα να λείπει ο προφυλακτήρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 30χρονος φέρεται να τον τοποθέτησε αργότερα στο πίσω μέρος της κλούβας.

Υπενθυμίζεται ότι όλα αποκαλύφθηκαν όταν διερχόμενος οδηγός, ο οποίος φέρεται να είναι γιατρός, εντόπισε την 28χρονη αιμόφυρτη μέσα σε χαντάκι στην άκρη του δρόμου και ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη γυναίκα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Η 28χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών και – σύμφωνα με πληροφορίες – διαβητική από νεαρή ηλικία, νοσηλεύεται στη Νευροχειρουργική Κλινική με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στην περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό διαμένουν τόσο η ίδια με την οικογένειά της όσο και στενοί συγγενείς της, ανάμεσά τους η μητέρα και ο αδερφός της.

Μαρτυρίες και πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρχές κάνουν λόγο για προηγούμενα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, καθώς συγγενικά και φιλικά πρόσωπα φέρονται να είχαν γίνει στο παρελθόν μάρτυρες έντονων καβγάδων και επεισοδίων μέσα στο σπίτι.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται, ενώ καθοριστικής σημασίας για την πορεία της υπόθεσης θεωρούνται τόσο τα ευρήματα της προανάκρισης όσο και η κατάσταση της υγείας της 28χρονης γυναίκας.

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που επικαλείται το cretalive 30χρονος ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα.

Αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν τα εξής σενάρια:

-να σημειώθηκε τροχαίο καθώς ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και να μην θυμάται και πολλά.

-να την πέταξε πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο

Ή ακόμα και να την χτύπησε με το αμάξι

Από μέρους της Αστυνομίας έχει ληφθεί dna και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο καθώς είχε αίμα σε διάφορα σημεία εξωτερικά.

Το όχημα και η πόρτα θα ελεγχθεί από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.