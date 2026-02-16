Ηράκλειο: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 40χρονου στα Καμίνια

Τον δρόμο για την φυλακή πήραν και οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία που αποκαλύφθηκε την περασμένη Τετάρτη (11/02/2026) στα Καμίνια στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 40χρονος, χρήστης ναρκωτικών ουσιών βρέθηκε νεκρός σε παράπηγμα.

Ο 37χρονος βασικός κατηγορούμενος της δολοφονίας στο Ηράκλειο, φέρεται να μαχαίρωσε το θύμα στα πόδια, αφού πρώτα το ξυλοκόπησε. Ισχυρίστηκε όμως ενώπιον της ανακρίτριας ότι βρισκόταν σε νόμιμη άμυνα και δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον 40χρονο αλλά να τον τραυματίσει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του CretaLive, ο 40χρονος, που ήταν χρήστης ουσιών, ξεψύχησε αβοήθητος και μαχαιρωμένος από τον άλλον άνδρα με τον οποίο είχαν αντιζηλία για τα μάτια μιας γυναίκας. Τόσο η γυναίκα όσο όμως και η υπόλοιπη παρέα που ήταν παρούσα στο συμβάν, στα Καμίνια Ηρακλείου, έφυγαν χωρίς καν να καλέσουν ασθενοφόρο.

Ο Γιάννης Σπανάκης, δικηγόρος του 37χρονου είπε για το συμβάν στο creta24.gr, ότι μετά τη χρήση των ουσιών, ο 40χρονος έβγαλε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά προς τον 37χρονο, ο οποίος προσπάθησε να τον απωθήσει, χωρίς αποτέλεσμα. Τότε το μαχαίρι έπεσε στο έδαφος και ο 37χρονος το έπιασε και τον μαχαίρωσε, χωρίς όμως να έχει πρόθεση να του αφαιρέσει τη ζωή, όπως υποστήριξε.

«Στη συνέχεια αποχώρησε μαζί με τους συγκατηγορούμενους, με την εντύπωση ότι το τραύμα ήταν επιδερμικό και δεν είχε επιφέρει κάποια αιμορραγία που θα μπορούσε να προκαλέσει τον θάνατο. Δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ανθρωποκτόνος δόλος. Το μόνο που ήθελε ήταν να αποκρούσει την επίθεση. Το θύμα είχε κίνητρο αντεκδίκησης, σε ότι αφορά την κοπέλα (28χρονη κατηγορούμενη). Το θύμα θεωρώντας ότι υπάρχει αντιζηλία, κινήθηκε επιθετικά και εκδικητικά. Ο 37χρονος είχε σχέση με την κοπέλα, γεγονός το οποίο εξόργισε το θύμα και πυροδότησε αυτή τη συμπεριφορά», ανέφερε ο κ. Σπανάκης.

Ο Μανόλης Σαβόπουλος, δικηγόρος του 48χρονου συνεργού, υποστήριξε ότι ο εντολέας του βρισκόταν στον χώρο που σημειώθηκε το έγκλημα αλλά δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί.

Ο 37χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, η 28χρονη φίλη του θύματος και ο 48χρονος, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με τον πρώτο να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο για έκθεση.