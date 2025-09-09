Ελλάδα

Ηράκλειο: Ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι είχαν δώσει οι φίλοι του 17χρονου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ – Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο

Ο 17χρονος που είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν για μόνιμη εγκατάσταση στην συμπρωτεύουσα
Ο 17χρονος Γιώργος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ο 17χρονος Γιώργος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ / πηγή cretalive.gr

Σοκαριστικό! Oι φίλοι του Γιώργου από το Ηράκλειο είχαν δώσει ραντεβού για αποχαιρετιστήριο τραπέζι, αλλά η ζωή και η μοίρα είχαν άλλα σχέδια για τον 17χρονο που σκοτώθηκε χθες (08.09.2025) σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ λίγο πριν φύγει για σπουδές σε σχολή εμποροπλοιάρχων.

Δεν το χωράει ο νους αυτό που συνέβη τη Δευτέρα με τον 17χρονο Γιώργο Τσατσαράκη, που έχασε τη ζωή του, σε τροχαίο στο Ηράκλειο στον ΒΟΑΚ, οδηγώντας ένα φορτηγό, όταν το βαρύ όχημα εξετράπη της πορείας του, ανατράπηκε και στην ουσία συνέθλιψε τον άτυχο νεαρό μέσα στην καμπίνα.

Όπως αναφέρει το Creetalive.gr, χθες το βράδυ συγγενείς και πολλοί φίλοι του Γιώργου μαζεύτηκαν στο σπίτι του στις Αρχάνες, όχι όμως για το λόγο που αρχικά είχαν προγραμματίσει.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο στον ΒΟΑΚ

Ο 17χρονος που είχε επιτύχει την είσοδο του στη σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, ετοιμαζόταν για μόνιμη εγκατάσταση στην συμπρωτεύουσα.

Μάλιστα, οι δικοί του είχαν βρεθεί τις προηγούμενες ημέρες στη συμπρωτεύουσα, είχαν προετοιμάσει το έδαφος και είχαν βρει και το σπίτι όπου θα διέμενε ο νεαρός.

Και μπροστά σ’ αυτή τη μεγάλη πρόκληση για τη ζωή του και την αλλαγή σελίδας που θα έκανε, οι φίλοι του Γιώργου θα μαζεύονταν, χθες βράδυ, στο πατρικό του, για ένα κρασί κι ένα φαγητό και να ευχηθούν στο φίλο τους καλές σπουδές.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο στον ΒΟΑΚ

Αλίμονο! Η ζωή και η μοίρα είχαν άλλα σχέδια.

Και πράγματι, οι φίλοι του 17χρονου βρέθηκαν εκεί χθες, όχι για να γιορτάσουν, μα για να παρηγορήσουν και να συμπαρασταθούν στη χαροκαμένη οικογένεια…

Σπαραγμός στο τελευταίο αντίο

Το απόγευμα της Τρίτης (09.09.2025) στις Αρχάνες, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι του Γιώργου τον αποχαιρετούν με οδύνη και σπαραγμό, στον Ιερό Ναό της Παναγίας.

Στο μεταξύ, στο τμήμα του ΒΟΑΚ όπου συνέβη το τραγικό τροχαίο εκτελούνταν εργασίες στο οδόστρωμα, μία πτυχή που διερευνούν Αστυνομία και Δικαιοσύνη.

 

Ο υπεύθυνος του έργου, ο οποίος συνελήφθη, καθώς οι εργασίες φέρονται να είχαν ξεκινήσει παράτυπα χωρίς να έχει δοθεί αρμοδίως επίσημη άδεια, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ηρακλείου και αφέθηκε ελεύθερος. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του κ. Φραγκίσκο Λαμπρινό διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η υπόθεση.

