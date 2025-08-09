Ελλάδα

Ηράκλειο: Σφοδρή σύγκρουση δύο μίνι βαν με ένα σοβαρά τραυματία – Κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ΒΟΑΚ

Ουρά χιλιομέτρων σχηματίστηκε στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας στο Ηράκλειο μετά το τροχαίο, από το οποίο τα δύο μίνι βαν υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές
Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο το μεσημέρι του Σαββάτου (09.08.2025) στο ηράκλειο στην Κρήτη.

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές στο Ηράκλειο, μετά από τροχαίο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, όπου συγκρούστηκαν δύο μίνι βαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που προβλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ένα άτομο και για τον απεγκλωβισμό του έσπευσε στο σημείο η πυροσβεστική.

Επί τόπου βρέθηκε η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ για την παραλαβή τραυματιών, εκ των οποίων ο ένας είναι σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε κυκλοφοριακό κομφούζιο αλλά και ουρές χιλιομέτρων.

Ελλάδα
