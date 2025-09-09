Ηράκλειο: Σπαραγμός στην κηδεία του 17χρονου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ – Σε λευκό φέρετρο η σορός, μοίραζαν μπουμπουνιέρες

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συμμαθητές αποχαιρέτισαν την Τρίτη (09.09.2025) για πάντα τον Γιώργο Τσατσαράκη. Ο 17χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο χθες (08.09.2025) σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης.

Στην εκκλησία στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου βρέθηκαν οι γονείς του Γιώργου, συγγενείς, καθηγητές και συμμαθητές του από το ΓΕΛ Αρχανών και το ΕΠΑΛ Αρχανών, καθώς και πλήθος κόσμου που θέλησε να πει το τελευταίο αντίο στον 17χρονο, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε τόσο νωρίς και τόσο βίαια στο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ.

Στον Ιερό Ναό, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές σκηνές σαν από αρχαία τραγωδία.

Η σορός του αδικοχαμένου νέου, έφτασε μέσα σε ένα λευκό φέρετρο, την ώρα που ανάμεσα στο κέρασμα στη μνήμη του 17χρονου, υπήρχαν και μπουμπουνιέρες.

Ο πόνος ανείπωτος για την οικογένειά του, με τους γονείς του να είναι τραγικές φιγούρες, μη μπορώντας να αντέξουν το μέγεθος της τραγωδίας που τους «χτύπησε».

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος οδηγούσε μία νταλίκα, που άνηκε στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον.

Στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, ο άτυχος νέος – άγνωστο πώς – έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του.

Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στον δρόμο δυστυχώς αυτό ανατράπηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 17χρονος κάτω από τα συντρίμμια.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος νέος δεν είχε τις αισθήσεις του και ξεκίνησαν τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός πως είχε εισαχθεί στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων, έχοντας μάλιστα ενοικιάσει και σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ταξίδευε για τις σπουδές του σε λίγες μέρες.