Ηράκλειο: Σπαραγμός στην κηδεία του 17χρονου που σκοτώθηκε στον ΒΟΑΚ – Σε λευκό φέρετρο η σορός, μοίραζαν μπουμπουνιέρες

Τραγική ειρωνεία πως είχε εισαχθεί στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων στη Θεσσαλονίκη, έχοντας μάλιστα νοικιάσει και σπίτι
Ύστατος αποχαιρετισμός στον 17χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συμμαθητές αποχαιρέτισαν την Τρίτη (09.09.2025) για πάντα τον Γιώργο Τσατσαράκη. Ο 17χρονος που βρήκε τραγικό θάνατο χθες (08.09.2025) σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ, κηδεύτηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αρχανών Ηρακλείου Κρήτης.

Στην εκκλησία στις Άνω Αρχάνες Ηρακλείου βρέθηκαν οι γονείς του Γιώργου, συγγενείς, καθηγητές και συμμαθητές του από το ΓΕΛ Αρχανών και το ΕΠΑΛ Αρχανών, καθώς και πλήθος κόσμου που θέλησε να πει το τελευταίο αντίο στον 17χρονο, το νήμα της ζωής του οποίου κόπηκε τόσο νωρίς και τόσο βίαια στο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ.

Στον Ιερό Ναό, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, εκτυλίχθηκαν σπαρακτικές σκηνές σαν από αρχαία τραγωδία.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός πως είχε εισαχθεί στη Σχολή Εμποροπλοιάρχων, έχοντας μάλιστα ενοικιάσει και σπίτι στη Θεσσαλονίκη, όπου θα ταξίδευε για τις σπουδές του σε λίγες μέρες

Η σορός του αδικοχαμένου νέου, έφτασε μέσα σε ένα λευκό φέρετρο, την ώρα που ανάμεσα στο κέρασμα στη μνήμη του 17χρονου, υπήρχαν και μπουμπουνιέρες.

kideia arhanes

Ο πόνος ανείπωτος για την οικογένειά του, με τους γονείς του να είναι τραγικές φιγούρες, μη μπορώντας να αντέξουν το μέγεθος της τραγωδίας που τους «χτύπησε».

kideia arhanes

Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας, όταν ο 17χρονος οδηγούσε μία νταλίκα, που άνηκε στο ευρύτερο οικογενειακό του περιβάλλον.

Στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αγίας Πελαγίας, ο άτυχος νέος – άγνωστο πώς – έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και εξετράπη της πορείας του.

το φορτηγό στο σημείο του τροχαίου
Το σημείο του τροχαίου στην Κρήτη / φωτό από neakriti.gr

Στην προσπάθειά του να επαναφέρει το φορτηγό στον δρόμο δυστυχώς αυτό ανατράπηκε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο 17χρονος κάτω από τα συντρίμμια.

Ο 17χρονος Γιώργος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ο 17χρονος Γιώργος που σκοτώθηκε σε τροχαίο στον ΒΟΑΚ / πηγή cretalive.gr

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες διαπίστωσαν πως ο άτυχος νέος δεν είχε τις αισθήσεις του και ξεκίνησαν τις προσπάθειες να τον επαναφέρουν στη ζωή, χωρίς αποτέλεσμα.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 17χρονο στον ΒΟΑΚ

4
