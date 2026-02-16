Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ηράκλειο: Στο δωμάτιο του δράστη βρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου για τα οποία έγινε η στυγερή αδελφοκτονία

Τον παράτησε αιμόφυρτο με καρφωμένο το μαχαίρι στην κοιλιά και κάλεσε τους αστυνομικούς - Τα πρώτα του λόγια που προκαλούν αποτροπιασμό και το χρονικό της δολοφονίας που συγκλόνισε το μικρό χωριό του Ηρακλείου
Ο αδελφοκτόνος την ώρα που οδηγείται στον εισαγγελέα Ηρακλείου
Ο αδελφοκτόνος την ώρα που οδηγείται στον εισαγγελέα Ηρακλείου / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI)

Ψυχρός και αμετανόητος εμφανίστηκε στους αστυνομικούς ο 64χρονος δράστης της αδελφοκτονίας του χωριού Μάρθας Ηρακλείου. Ο άνδρας αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου αδελφού του καθώς νόμιζε πως του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να μην οδηγήσει μεθυσμένος. Μετά τη δολοφονία ωστόσο, αποδείχθηκε πως τα κλειδιά ήταν μέσα στο δωμάτιο του δράστη.

Δεκαπέντε λεπτά χρειάστηκε 64χρονος να αφαιρέσει τη ζωή του αδελφού του. Η αδελφοκτονία συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ενώ αποτροπιασμό προκαλούν και τα πρώτα λόγια του δράστη. «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο», είπε στους αστυνομικούς, σαν να μην έχει καταλάβει ή να μην τον νοιάζει το έγκλημα που έκανε.

«Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» τόνιζε σχεδόν υπερήφανα.

Σπίτι
Το σπίτι των δύο αδελφών

Ο 64χρονος ξεκίνησε να τσακώνεται με τον αδελφό του, το απόγευμα του Σαββάτου επειδή υποτίθεται δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Αν και το θύμα επέμενε πως δεν τα έχει, ο 64χρονος δεν πειθόταν. Σε κατάσταση μέθης, άρπαξε το μαχαίρι και τραυμάτισε στην καρωτίδα τον αδελφό του, πριν τον μαχαιρώσει και στην κοιλιά.

Ο δράστης παράτησε αιμόφυρτο το θύμα με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά και κάλεσε την αστυνομία. Δεν τους μίλησε για το έγκλημα παρά μόνο για τα κλειδιά. Οι αστυνομικοί ωστόσο άκουσαν από πίσω το θύμα να λέει ξεψυχώντας «δεν τα έχω πάρει εγώ τα κλειδιά». Τότε κατάλαβαν πως κάτι κακό του έχει συμβεί και έσπευσαν στο μικρό χωριό της Μάρθας. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να σώσουν τον 67χρονο.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως τον έλεγχο στο σπίτι βρίσκοντας το θύμα σε λίμνη αίματος. Στο πρόσωπό του είχε πατημασιές της αρβύλας του δράστη.

Σπίτι

Ψάχνοντας για περισσότερα στοιχεία, βρήκαν τα κλειδιά – αφορμή της αδελφοκτονίας, στο δωμάτιο του δράστη.

Ο 64χρονος αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ και συχνά προκαλούσε προβλήματα, καταγγέλλουν συγχωριανοί του.

Ο δράστης πέρασε σήμερα το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία. 

Στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
80
75
65
57
55
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Διαδοχικές κακοκαιρίες χτυπούν με καταιγίδες την χώρα από την Τρίτη: Με κρύο θα πετάξουμε τον χαρταετό την Καθαρά Δευτέρα
Υποχωρεί τελείως από την Τρίτη η αφρικανική σκόνη λόγω των βροχών - Τα δυτικά και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα βρεθούν και πάλι στο επίκεντρο των φαινομένων - Την Τετάρτη βελτιώνεται ξανά ο καιρός πριν έρθει το τσουχτερό κρύο το Σαββατοκύριακο
Χαρταετός
«Πρεμιέρα» για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα φαρμακεία της γειτονιάς: Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οι ασθενείς
Στην πρώτη φάση περιλαμβάνονται ογκολογικοί ασθενείς και ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση - Τέλος στις ατελείωτους ουρές στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ - Καμπανάκι κινδύνου από τους γιατρούς για την ασφάλεια των ασθενών
Φάρμακα
Παρουσία του Αλκέτ Ριζάι η δολοφονία του βαρυποινίτη στις φυλακές Δομοκού - Ισοβίτης προσπάθησε να προστατεύσει τον αρχιφύλακα
Πώς έγινε η δολοφονία και πώς βρέθηκε το όπλο μέσα στις φυλακές - Ο Αλκέτ Ριζάι συμμετείχε στις κινηματογραφικές αποδράσεις του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τη φυλακή
Φυλακές Δομοκού 13
Newsit logo
Newsit logo