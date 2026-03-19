Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 16χρονος μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης περίπτερου

Στα πλαίσια σχολικής εκδρομής ο ανήλικος μαθητής προμηθεύτηκε από περίπτερο 1 μπουκάλι βότκα, το οποίο κατανάλωσε με αποτέλεσμα να μεθύσει, να χάσει τις αισθήσεις του και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Ακόμη ένα περιστατικό με ανήλικο που κατανάλωσε αλκοόλ σημειώθηκε την Τετάρτη (19.03.2026) στην Κρήτη, κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο Ηράκλειο.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν 16χρονος μαθητής της Α’ Λυκείου από τα Χανιά που βρισκόταν μαζί με τους φίλους του για λίγες μέρες στο Ηράκλειο της Κρήτης, στα πλαίσια σχολικής εκπαιδευτικής εκδρομής, προμηθεύτηκε από περίπτερο και συγκεκριμένα ένα μπουκάλι βότκα.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, ο ανήλικος κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα από το αλκοολούχο ποτό με αποτέλεσμα αρχικά να νιώσει αδιαθεσία και στη συνέχεια να επέλθει σε κατάσταση μέθης φτάνοντας στο σημείο να χάσει τις αισθήσεις του.

Ευτυχώς οι συνοδοί καθηγητές ενημερώθηκαν άμεσα οπότε και φρόντισαν για την μεταφορά του 16χρονου στο νοσοκομείο όπου και χρειάστηκε να διανυκτερεύσει προληπτικά μέχρι να συνέλθει εντελώς.

Ο 16χρονος που είναι καλά στην υγεία του, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη το πρωί, ενώ όπως προβλέπεται από τον νόμο, είχαν ενημερωθεί οι γονείς του οι οποίοι τον παρέλαβαν από το νοσοκομείο και τον έφεραν πίσω στα Χανιά.

Ωστόσο συνελήφθη σήμερα το πρωί από τις αστυνομικές αρχές ο 45χρονος ιδιοκτήτης του περιπτέρου ο οποίος διέθεσε προς πώληση το αλκοόλ στον ανήλικο και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.

