Ηράκλειο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 60χρονου – Το κινητό του είναι απενεργοποιημένο

Ανησυχία επικρατεί στο Ηράκλειο μετά την εξαφάνιση ενός 60χρονου άνδρα ο οποίος έχει να γυρίσει στο σπίτι του από το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026).

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr για την εξαφάνιση, ο άνδρας έφυγε την Τετάρτη από το σπίτι του στην περιοχή των Γουρνών Ηρακλείου και έκτοτε τα ίχνη του έχουν χαθεί.

Μαζί του όπως ανέφεραν συγγενικά του πρόσωπα είχε ένα φακό και το κινητό του τηλέφωνο το οποίο είναι απενεργοποιημένο.

Όπως ανέφεραν οι ίδιοι στους αστυνομικούς ο 60χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και δεν έχει λάβει από την Τετάρτη την φαρμακευτική του αγωγή.