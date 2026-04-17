Τίνα Μεσσαροπούλου: Η πρώτη ανάρτηση για τον σύζυγό της, Γιώργο Μυλωνάκη

Η Τίνα Μεσσαροπούλου βρίσκεται έξω από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» από την πρώτη μέρα που ο σύζυγός της, Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται μετά από ρήξη ανευρύσματος.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Απριλίου, η Τίνα Μεσσαροπούλου προχώρησε σε ένα Instagram story, δημοσιεύοντας απόσπασμα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου με αφορμή τη σοβαρή περιπέτεια, που περνάει με την υγεία του ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Στο βίντεο που ανάρτησε η Τίνα Μεσσαροπούλου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Documento, λέγοντας: «Πριν από δύο εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μυλωνάκη, φωτογραφίζεται μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστή μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδελφότητα Ροδόσταυρων, φέρεται ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού να μιλάει για διάφορα ζητήματα για το πώς θα καλυφθεί μία υπόθεση απίστευτη με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα» και συνέχισε: «Είδα τον Γιώργο τον Μυλωνάκη αφότου δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο, είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο, να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες και τα κατάφερε. Έχετε αναλογιστεί το ψυχολογικό βάρος το οποίο υποβάλλετε τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους για να φτάσει αυτός ο άνθρωπος να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλιότητες;».

Στην ανάρτησή της η δημοσιογράφος αναφέρει πως:

«Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται από την Τετάρτη μετά από λιποθυμικό επεισόδιο που υπέστη, κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου. Η κατάστασή του, ο οποίος διανύει το δεύτερο 24ωρο διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», έπειτα από ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο και την επέμβαση εμβολισμού στην οποία υποβλήθηκε, δεν παρουσιάζει επιδείνωση, γεγονός που έχει δημιουργήσει συγκρατημένη αισιοδοξία στους οικείους του.

Η εικόνα σταθερότητας που παρατηρείται μέχρι τώρα αξιολογείται από τους θεράποντες ιατρούς ως ένα ιδιαίτερα σημαντικό κλινικό στοιχείο στην εξέλιξη της υγείας του 53χρονου, καθώς κάθε χρονική περίοδος χωρίς επιδείνωση στη ΜΕΘ εκλαμβάνεται ως μια μικρή, αλλά ουσιαστική πρόοδος μέσα σε μια απαιτητική και κρίσιμη διαδικασία.

Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, από εχθές το μεσημέρι έχει ξεκινήσει σταδιακή προσπάθεια διακοπής της καταστολής, η οποία εξελίσσεται με προσοχή, ώστε να αξιολογηθεί η νευρολογική ανταπόκριση και η συνολική λειτουργία του εγκεφάλου του ασθενούς».