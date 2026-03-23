Ηράκλειο: Συνελήφθη 43χρονος που «έλουσε» την πρώην σύζυγό του με διαλυτικό υγρό και απείλησε να κάψει το σπίτι των γονιών της

Τον τρόμο σκόρπισε ένας 43χρονος σε χωριό του Ηρακλείου στην Κρήτη, τον οποίο κατήγγειλε η πρώην σύζυγός του, μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο σε βάρος της ίδιας και των γονιών της.

Με τις κατηγορίες της απόπειρας επικίνδυνης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και απειλής καθώς και για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας βρίσκεται αντιμέτωπος ο 43χρονος που συνελήφθη για το επεισόδιο σε βάρος της πρώην συζύγου του, με την οποία έχουν αποκτήσει ένα αγοράκι.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η 34χρονη κάλεσε αναστατωμένη στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής της, καταγγέλλοντας ότι ο 43χρονος απείλησε να κάψει το σπίτι των γονιών της, στο χωριό, όπου βρισκόταν και η ίδια με το παιδί τους.

Η γυναίκα υποστήριξε ότι φοβήθηκε πραγματικά γιατί λίγα λεπτά μετά το απειλητικό τηλεφώνημα που δέχθηκε, ο πρώην σύζυγός της εμφανίστηκε έξω από το σπίτι των γονιών της και άρχισε να περιλούζει με διαλυτικό υγρό τόσο το αυτοκίνητο του πατέρα της, όσο και το δικό της.

Η γυναίκα όπως περιέγραψε, βγήκε στο μπαλκόνι να τον ηρεμήσει αλλά εκείνος πέταξε προς το μέρος της το μπιτόνι με το διαλυτικό και την «έλουσε», όπως κατήγγειλε χαρακτηριστικά.

Ο 43χρονος έφυγε, όμως εκείνη σε κατάσταση σύγχυσης και ανησυχίας κάλεσε την Αστυνομία. Η ίδια, όπως είπε, είναι απελπισμένη από τα αλλεπάλληλα περιστατικά σε βάρος της, ενώ είπε ότι τρομάζει και μόνο που ακούει τη φωνή του.