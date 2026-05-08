Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι με όρους οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών με online παραγγελίες και QR codes

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις απολογίες τους ενώπιον της 1ης ειδικής ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή (08.05.2026), οι δύο νεαροί, ηλικίας 21 και 19 ετών, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών μέσω social media και χρήσης QR codes.

Κατά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια οι δύο νεαροί από τη Θεσσαλονίκη αρνήθηκαν την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών που τους αποδίδεται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξαν ότι δεν χρησιμοποίησαν τα social media ή άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, όπως επίσης ότι δεν έκαναν χρήση ούτε τοποθέτησαν τα αυτοκόλλητα με τα QR codes που εντοπίστηκαν από τις αστυνομικές Αρχές.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι υπό τους όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα.

Πώς δρούσαν οι δύο νεαροί

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με την οποία οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται πως είχαν αναπτύξει δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας. Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές επικοινωνούσαν ηλεκτρονικά με τους διακινητές, ενώ υπήρχε δυνατότητα πληρωμής ακόμη και με ανώνυμα μέσα, όπως κρυπτονομίσματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε επιπλέον ότι σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης είχαν τοποθετηθεί αυτοκόλλητα με QR codes, τα οποία οδηγούσαν απευθείας σε διαδικτυακό κανάλι επικοινωνίας με συγκεκριμένους διαχειριστές διακινητές για παραγγελίες ναρκωτικών.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στην κατοχή του 21 ετών κατηγορούμενου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν δύο χειραποσκευές που περιείχαν επτά συσκευασίες με συνολικά 107 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 227 κενές συσκευασίες, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 48 διαφημιστικά αυτοκόλλητα με QR code, το ποσό των 250 ευρώ και τρεις κουκούλες τύπου full face.