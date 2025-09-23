Ηράκλειο: Συνελήφθη Ουκρανός που εξαπατούσε ηλικιωμένους – Πάνω από 60.000 ευρώ η λεία του

Στα δίχτυα της ΕΛΑΣ έπεσε ένας 54χρονος Ουκρανός ο οποίος κατηγορείται για απάτη κατά ηλικιωμένων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λίγα λεπτά πριν πάρει πλοίο από την Κρήτη και γίνει «καπνός», αστυνομικοί τον συνέλαβαν, βρίσκοντας στην βαλίτσα του λεία άνω των 60.000 ευρώ.

Ο 54χρονος που φέρεται πως είχε τον ρόλο εισπράκτορα στο κύκλωμα απάτης που είχε στηθεί στο Ηράκλειο, κατηγορείται πως πήρε λεφτά από τουλάχιστον 3 ηλικιωμένους. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα μέλη της οργάνωσης καλούσαν τα θύματά τους και παρουσιάζονταν ως γιατροί ή αστυνομικοί λέγοντας πως η κόρη ή ο γιος τους έχουν τραυματιστεί σοβαρότατα σε τροχαίο και πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τότε ακριβώς τους ζητούσαν χρήματα και στο «παιχνίδι» έμπαινε ο Ουκρανός ο οποίος πήγαινε στα σπίτια τους για να παραλάβει χρήματα και κοσμήματα.

Κατά την έρευνα που έγινε από τις αρχές στα προσωπικά αντικείμενα του κατηγορούμενου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 35.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ.

Ο 54χρονος συνελήφθη με την κατηγορία της απάτης και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.