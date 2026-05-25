Ηράκλειο: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που η μητέρα της 3χρονης ψάχνει ταξί – Θολό τοπίο με τα παιδιά της, φέρεται να έχει γεννήσει έξι

Ντοκουμέντα και νέες μαρτυρίες για τους γονείς του 3χρονου κακοποιημένου κοριτσιού στο Ηράκλειο. Την ίδια στιγμή εντείνονται οι έρευνες των αρχών για τους θανάτους δύο παιδιών της ίδιας οικογένειας στην Κρήτη. Έξι παιδιά φέρεται να έχει φέρει στον κόσμο η 25χρονη μητέρα.

Την ώρα που το τρίχρονο κορίτσι νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου στο Ηράκλειο και δίνει μάχη για τη ζωή, το Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο παρουσιάζει τη Δευτέρα (25.05.2026) νέες εικόνες και μαρτυρίες για την υπόθεση που έχει συνταράξει την Κρήτη αλλά και το πανελλήνιο.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμάτωμα στο κεφάλι και μώλωπες σε όλο το σώμα. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης, κρίθηκε απαραίτητη η διασωλήνωση και η άμεση μεταφορά του στο ΠΑΓΝΗ.

Στις 21 Μαΐου η μητέρα καταγράφηκε από κάμερα μίνι μάρκετ. Είναι μόλις λίγα λεπτά πριν μεταφέρει την τραυματισμένη κόρη στο νοσοκομείο.

«Ήμουνα εγώ στο μαγαζί και ήρθε και έψαχνε ταξί. Της έδωσα ένα νούμερο που υπήρχε έξω, εκεί στο μαγαζί και λέω πάρε ταξί. Δεν ξέρω αν έχει αναστάτωση και τέτοια πράγματα. Μένουνε σε κάποια θερμοκήπια. Η παιδική χαρά είναι πάρα πολύ μακριά στο χωριό μέσα. Αποκλείεται να πήγαιναν τα παιδιά της στην παιδική χαρά».

Η γυναίκα έφυγε και όπως ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής, την είδαν να κρύβεται σε ένα στενό. Ο άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, περίμενε έξω, στον κεντρικό δρόμο, προκειμένου να έρθει το ταξί και να τους πάει στο νοσοκομείο Χανίων.

Αργότερα, το αγγελούδι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε η κακοποίησή του. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του φερόμενου ως πατέρα του παιδιού.

Έρευνες των αρχών για τους θανάτους δύο παιδιών της 25χρονης

Η υπόθεση έχει πάρει δραματική τροπή, καθώς οι αρχές έχουν βάλει στο μικροσκόπιο τους θανάτους άλλων δύο βρεφών της ίδιας οικογένειας οι οποίοι σημειώθηκαν στο παρελθόν. Η μητέρα φέρεται να είπε πως τα παιδιά της πέθαναν κατά τη διάρκεια θηλασμών.

«Εδώ μέσα τα άφηνε η μάνα τους. Και μετά ερχόταν η μάνα τους κατά τις μία η ώρα το μεσημέρι και τα μάζευε. Κάθε μέρα ήταν μόνα τους γιατί η μαμά λέει ότι πήγαινε και δούλευε και έφευγε οκτώ, εννιά η ώρα και γύρναγε στη μία. Πρόσεχε ο μεγάλος το μικρό».

Σύμφωνα με πληροφορίες, για να βγάλουν το προς το ζην και να επιβιώσουν, εργάζονταν σε αγροτικές εργασίες πολύ κοντά στο πρώτο θερμοκήπιο, όπου και διέμεναν. Ζητούσαν συνεχώς βοήθεια από διπλανά και γειτονικά χωριά και όλοι γνώριζαν για την κατάστασή τους.

Όπως διαπιστώθηκε, η μητέρα έδωσε λάθος όνομα και δήλωσε ψευδή τόπο κατοικίας. Στην πραγματικότητα, η ίδια και τα παιδιά της έμεναν σε αποθήκη που τους είχε παραχωρήσει ο ιδιοκτήτης θερμοκηπίου.

«Εγώ φυσικά παραχώρησα εδώ μια αποθήκη. Εδώ ήταν μια αποθήκη ενός θερμοκηπίου για να μη βρέχονται έξω από τη βροχή. Κάτι κρεβάτια έχουν βάλει κάτι αυτά. Εδώ είναι αποθήκη θερμοκηπίου, δεν είναι σπίτι. Απλώς τους έβαλα μέσα για να μην μένουν έξω. Μου είπαν θα βρουν, θα βγάλουν λεφτά, θα βρουν ένα σπίτι να νοικιάσουν. Ήταν σε ένα πάρκο και με παρακάλεσε εκεί πέρα. Ήρθε εδώ πέρα, της έδωσα και το καρότσι γιατί είχαν ένα μωρό πέντε μηνών, τεσσάρων, παπούτσια και άλλο. Και άλλοι στην περιοχή τους δίνανε ρούχα, παπούτσια, φαγητά, διάφορα. Αυτοί πάνε και έρχονται γενικώς εδώ πέρα», είπε ο ιδιοκτήτης.

Και οι δύο γονείς έχουν συλληφθεί και οδηγήθηκαν τη Δευτέρα στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Σύμφωνα με το creta24.gr, η μητέρα οδηγήθηκε στο αυτόφωρο για να δικαστεί για τις πλημμεληματικές κατηγορίες που τη βαραίνουν, ενώ ο πατέρας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και αναμένεται να ζητήσει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί.

Υπενθυμίζεται πως η τρίχρονη είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων αλλά οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, καθώς φέρει σοβαρό υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, κάταγμα που είχε προκληθεί παλαιότερα, εκδορές και εκχυμώσεις.