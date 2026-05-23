Iron Maiden: Κοσμοσυρροή στο ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία – Ξεκίνησαν από νωρίς οι ουρές

Λίγες ώρες μακριά είναι πλέον η συναυλία των Iron Maiden στο ΟΑΚΑ και οι φανς έχουν ήδη ξεκινήσει να σχηματίζουν ουρές για να μπουν στο στάδιο και να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή θέση για να δουν το αγαπημένο τους συγκρότημα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας «Run For Your Lives World Tour 2026».

Η προσέλευση του κόσμου στο ΟΑΚΑ για τη συναυλία είναι τεράστια με ουρές να φτάνουν τα 800 μέτρα, αφού από αρκετά νωρίς θαυμαστές των Iron Maiden γεμίζουν τους γύρω χώρους φορώντας καπέλα και μπλουζάκια που απεικονίζουν το συγκρότημα.

Οι πύλες του ΟΑΚΑ άνοιξαν στις 17:00 και οι Anthrax θα ανέβουν στη σκηνή στις 19:00, ανοίγοντας τη συναυλία, με το αγαπημένο συγκρότημα να ξεκινάει την εμφάνισή του στις 20:40.

Σύμφωνα με τις οδηγίες, οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας θα εισέρχονται κυρίως από την Πύλη ΣΤ επί της λεωφόρου Σπύρου Λούη, ενώ τους παρέχεται και ελεύθερος χώρος στάθμευσης από τη λεωφόρο Κύμης.

Μεγάλες ουρές υπάρχουν και στα μαγαζιά που έχουν τοποθετηθεί έξω από το στάδιο, όπου οι θαυμαστές μπορούν να προμηθευτούν ρούχα και αξεσουάρ από το merch των Iron Maiden.

