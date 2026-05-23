Η Μαλού για την εγχείρηση στη μέση της: Είχα αφόρητους πόνους, δεν μπορούσα να ξαπλώσω να κοιμηθώ

Η Μαλού παραχώρησε συνέντευξη στο «Secret» και την Σάσα Σταμάτη. Μίλησε για τον 8χρονο γιο της, τον γάμο της και την εγχείρηση που έκανε το 2018 στη μέση, για να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζε. Πλέον είναι καλά και συνεχίζει την καριέρα της με επιτυχία.

Η εγχείρηση ήταν από κάποια στιγμή και μετά μονόδρομος για την Μαλού. Οι πόνοι ήταν αφόρητοι και η ίδια αντιμετώπιζε πρόβλημα τόσο στη δουλειά όσο και στο σπίτι της, μια εποχή μάλιστα που ο γιος της ήταν μωρό και την χρειαζόταν διαρκώς στο πλευρό του.

Σε άλλο σημείο η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της καριέρας της και μίλησε για την εποχή που έφτασε στην Αθήνα από την Καλαμάτα, αλλά και για την απόφασή της να πάρει μέρος στο «Greek Idol», μέσα από το οποίο έγινε ευρύτερα γνωστή.

Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγµή της ζωής σας;

Όταν έφυγα από την Καλαµάτα και ήρθα στην Αθήνα για να ασχοληθώ µε τη µουσική, όπου ήρθα στα τυφλά, µόνη µου, χωρίς budget, φιλοξενούµενη τα δύο πρώτα χρόνια από φίλους. Μη ξέροντας ποια θα είναι η εξέλιξη, ήταν τότε µια περίοδος µεγάλης ανασφάλειας. ∆εν είχα κάποιον γνωστό να µε κατευθύνει και να είναι µέσα στα πράγµατα.

∆εν ήξερα καν πού ήταν οι πόρτες να χτυπήσω. Γι’ αυτό πήρα την απόφαση από τους πρώτους µήνες που ήρθα στην Αθήνα να δηλώσω συµµετοχή στο «Greek Idol», όπου πόνταρα στο ότι, αν ο κόσµος µε αποδεχτεί, τότε ίσως µπορέσω να βρω ένα µονοπάτι που θα µε οδηγήσει κάπου σε αυτόν τον χαοτικό χώρο της µουσικής βιοµηχανίας.

Με τον σύζυγό σας, Χουάν, είστε µαζί δέκα χρόνια. Έχετε περάσει κρίση;

Ως ζευγάρι έχουµε και τις καλές µας στιγµές και τα νεύρα µας, αλλά µέχρι τώρα επικρατούν η αγάπη και η γαλήνη.

Μιλήστε µας για τον 8χρονο γιο σας, Κωνσταντίνο-Ρικάρντο.

Επειδή έχει και το επώνυµο του µπαµπά, Ροντρίγκεζ, και της µαµάς, Κυριακόπουλος, καθώς συνηθίζουν οι Λατίνοι να δίνουν και τα δύο επώνυµα, µας παίρνει λίγο παραπάνω χρόνο και νεύρα στο να το γράψουµε στο σχολείο καθηµερινά. Εχουµε µια σχέση πολύ γειωµένη. ∆εν ξέρω αν είµαι η παραδοσιακή µαµά, δεν βρήκα κάπου µέχρι τώρα το εγχειρίδιο της καλής µαµάς, οπότε το πάω πολύ ενστικτωδώς το θέµα.

Αρχικός µου στόχος είναι να βλέπω τον γιο µου ευτυχισµένο και να νιώθει ασφάλεια. ∆εν είµαι από τις µαµάδες που θα πιέσουν στο σχολείο. Προτιµώ να εξελιχθεί σε έναν άνθρωπο που θα έχει σεβασµό προς τον εαυτό του και τους άλλους.

Κάνετε σκέψεις για άλλο παιδάκι;

∆εν είναι κάτι το οποίο έχουμε προγραμματίσει. ∆εν ξέρεις στο μέλλον πώς και τι. Αλλά δεν είναι στα άμεσα σχέδιά μας.

Το 2018 κάνατε µια εγχείρηση στη µέση. Τι ακριβώς είχε συµβεί;

Είχα δισκοκήλη από 19 ετών, αλλά τα τελευταία χρόνια µού δηµιουργούσε µεγάλο πρόβληµα και στην καθηµερινότητά µου και στην εργασία µου. Είχα δοκιµάσει τα πάντα, φυσικοθεραπείες, πρακτικούς και κατέληξα στην επέµβαση, όπου και βρήκα ηρεµία. Είχα αφόρητους πόνους, δεν µπορούσα να ξαπλώσω να κοιµηθώ και εκείνη την περίοδο δούλευα και ο γιος µας ήταν µερικών µηνών. Να φανταστείς, στην πίστα, από ένα σηµείο και µετά στεκόµουν ακίνητη.