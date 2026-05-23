Μαρία Κορινθίου: «Είμαι σε σχέση και είμαι καλά» είπε η ηθοποιός για τον δεσμό της με τον Γιώργο Καραθανάση

Μαρία Κορινθίου και Γιώργος Καραθανάσης παραμένουν μαζί και δείχνουν φουλ ερωτευμένοι. Όπως είχε πει πρόσφατα η ηθοποιός, οι δυο τους δεν σκέφτονται για την ώρα το γάμο. Φροντίζουν να περνούν καλά και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή στην καθημερινότητα και στις εξορμήσεις τους.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε το πρωί του Σαββάτου (23-05-2026) στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», η Μαρία Κορινθίου ανέφερε για τα προσωπικά της πως διανύει μια όμορφη περίοδο. «Είμαι σε σχέση και είμαι καλά», δήλωσε, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες όταν η Κατερίνα Καραβάτου τη ρώτησε για πιο προσωπικά ζητήματα, όπως το αν ο σύντροφός της τη ζηλεύει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος Καραθανάσης είναι αντιπρόεδρος πολύ γνωστής εταιρίας μπαχαρικών. Η γνωριμία του με την ηθοποιό φαίνεται πως έγινε στο πλαίσιο της συνεργασίας τους, αφού η Μαρία Κορινθίου μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram προχώρησε σε διαφήμιση σχετικών προϊόντων της επιχείρησής του.

Αναφερόμενη στις δυσκολίες που συνοδεύουν την εφηβεία, η Μαρία Κορινθίου υπογράμμισε τη σημασία των ορίων στην ανατροφή των παιδιών. «Πρέπει να ξέρεις πότε να κρατάς τα όρια και τα λουριά με τα παιδιά σου», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η ηθοποιός μίλησε και για τον χαρακτήρα της, αποκαλύπτοντας μια πιο εσωστρεφή πλευρά του εαυτού της. «Μπορεί να φαίνομαι εξωστρεφής άνθρωπος, αλλά είμαι πολύ κλειστός άνθρωπος», εξομολογήθηκε.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε και στην πρόσφατη παρουσία της στο Φεστιβάλ των Καννών, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρεί μια υπερβολή γύρω από τη διοργάνωση, κάτι που, όπως είπε, δεν την εκφράζει.