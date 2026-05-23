Η Αναστασία Γιούσεφ για την εγκυμοσύνη της: Νιώθω ότι έχω κάνει μία αναβάθμιση σαν γυναίκα και ολοκληρώνομαι

Η Αναστασία Γιούσεφ είναι έγκυος στο πρώτο παιδί της και επέλεξε να το δημοσιοποιήσει ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας. Η χορεύτρια και influencer ανέφερε πως διανύει την πιο γλυκιά περίοδο της ζωής της και πως ανυπομονεί να κρατήσει αγκαλιά τον καρπό του έρωτά της. Σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 22 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ανέφερε πως βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Η Αναστασία Γιούσεφ εξήγησε τον λόγο που τόσο καιρό έκρυβε την ευχάριστη είδηση, ενώ μοιράστηκε και τα συναισθήματά της γι’ αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει. Όπως είπε, νιώθει ότι ολοκληρώνεται σαν γυναίκα.

«Θέλω να σας πω επειδή με ρωτάτε πολλά πράγματα, είμαι στον έκτο μήνα. Το έκρυβα αυτόν τον καιρό, γιατί ήθελα να κάνω κάποιες απαραίτητες εξετάσεις. Αρχικά, ήθελα να εξοικειωθώ με το σώμα μου και να είμαι έτοιμη να το ανακοινώσω, γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ευαίσθητο για εμένα, οπότε το μοιράστηκα τώρα που ήμουν έτοιμη» είπε αρχικά η Αναστασία Γιούσεφ.

«Νιώθω ολοκληρωμένη, πολύ χαρούμενη με αυτό, λίγο αγχωμένη, αλλά νομίζω ότι τα έκανα όλα στη ζωή μου, αυτά που ήθελα να καταφέρω και ήταν η κατάλληλη στιγμή. Νιώθω ότι έχω κάνει μία αναβάθμιση σαν γυναίκα και ότι ολοκληρώνομαι και είναι πάρα πολύ όμορφο».

Παλαιότερα, πριν ανακοινώσει πως είναι έγκυος, η Αναστασία Γιούσεφ έχει αποκαλύψει πως είχε δεχθεί πρόταση γάμου από τον επί χρόνια σύντροφό της και έχει δείξει το μονόπετρό της. Φρόντισε να διατηρήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Είχε αρκεστεί να αναφέρει πως ένιωθε έτοιμη να κάνει οικογένεια μαζί του.