Ισχυρή κακοκαιρία για 24 ώρες με βροχές και καταιγίδες – Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος

Νέα κακοκαιρία ξεκινά από το βράδυ της Δευτέρας (16/02/2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες για τουλάχιστον ένα 24ωρο, ενώ θα χτυπήσει κυρίως τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας η κακοκαιρία θα ξεκινήσει σήμερα το βράδυ από τα δυτικά και θα περιλαμβάνει βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα στην ανάρτηση αναφέρει: Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό από την αδριατική με κέντρο 990hpa φέρνει 24ώρη ισχυρή κακοκαιρία.

Μπροστά μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλη μία ισχυρή κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Ξεκινάει από σήμερα το βράδυ και από τα δυτικά.

Σε γενικές γραμμές η κακοκαιρία θα χτυπήσει τη δυτική Ελλάδα, τη Θράκη το βόρειο και ανατολικό αιγαίο, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι περιοχές όμως που θα επηρεάσει ιδιαίτερα με ραγδαιότητες και μεγάλη ύψη βροχής είναι:

Πελοπόννησος ( δυτική και νότια ),Αιτωλοακαρνανία, κεντρικό Ιόνιο (Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα),νότια Κρήτη, ανατολικό-βορειοανατολικό Αιγαίο, Δωδεκάνησα.

Θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη με επικρατέστερες διευθύνσεις: οι βορειοδυτικές στο Ιόνιο, και οι νοτιο-δυτικές στο νότιο Αιγαίο. Εξασθενούν την Τετάρτη το μεσημέρι.

Μικρή θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας και τα χιόνια θα είναι λίγα και στα ορεινά.

Αττική: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες ( φυσιολογικές) κυρίως Τρίτη μεσημέρι- απόγευμα.

Για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος με λίγο περισσότερο κρύο».

Σε «Red Code» Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος την Τρίτη

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν τέσσερις περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος) λόγω της κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που αναμένεται να εκδηλωθούν από αύριο Τρίτη (17.2.26).

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η νέα κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από το απόγευμα της Δευτέρας τη Λέσβο και τη Χίο και από την Τρίτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου Πελάγους και Ήπειρο.

live η πορεία του καιρού

Για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων, έθεσε σε κατάσταση «Red Code», η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση «Red Code» την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται από το απόγευμα της Δευτέρας (16.2.26) στην περιοχή της Λέσβου και της Χίου με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που θα ξεκινήσει από τη Λέσβο και τη Χίο.

Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει νέα επιδείνωση στη χώρα μας με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πιθανόν χαλαζοπτώσεις που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ:

1. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη

α. στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές έως και τις απογευματινές ώρες

γ. στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

δ. στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

ε. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

2. Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν

α. στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) την Τρίτη μέχρι το μεσημέρι δυτικοί νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το απόγευμα – βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

β. στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο την Τρίτη από τις πρωινές ώρες νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 δυτικοί 9 μποφόρ.