Ivan Greko: Συνελήφθη ο τράπερ μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο

Αν και έπρεπε να είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, ο τράπερ Ivan Greko όχι μόνο ήταν εκτός σπιτιού αλλά πιάστηκε μέσα σε κλεμμένο αυτοκίνητο, με τον ίδιο και τους άλλους δύο που ήταν μέσα στο ΙΧ να συλλαμβάνονται από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είχε δηλωθεί ότι ήταν κλεμμένο. Όταν λοιπόν το σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έλεγχο στη Γλυφάδα, διαπίστωσαν ότι μέσα ήταν ο γνωστός τράπερ, Ivan Greko, στον οποίο έχει επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός από τον περασμένο Ιούλιο και ολοκληρώνεται στις 16 Ιανουαρίου.

Ο τράπερ όμως, φαίνεται πως βιάστηκε να «σπάσει» τους περιοριστικούς όρους που του έχουν επιβληθεί και όχι μόνο… Αφού πιάστηκε μέσα στο κλεμμένο αυτοκίνητο, ενώ ο τρίτος της παρέας είχε πάνω του και μικροποσότητα κάνναβης.

Κάπως έτσι, ο 28χρονος τράπερ βρέθηκε ξανά με χειροπέδες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ivan Greko είχε προφυλακιστεί για την απαγωγή ενός 24χρονου επιχειρηματία τον Μάιο του 2025. Ο ίδιος είχε αρνηθεί κάθε εμπλοκή με την υπόθεση και ένα λίγο καιρό μετά, τον Ιούλιο του 2025 αποφασίστηκε να αποφυλακιστεί και να αντικατασταθεί η προσωρινή του κράτηση με βραχιολάκι. Όρο, που τώρα παραβιάστηκε μετά το τωρινό συμβάν…