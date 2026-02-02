Ελλάδα

Καφέ «θάλασσα» ο Θεσσαλικός κάμπος – Ξεχείλισε ο Πηνειός και «έπνιξε» καλλιέργειες

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες από drone που φανερώνουν το μέγεθος της καταστροφής
Πλημμυρισμένες εκτάσεις
Η εικόνα της περιοχής από drone του Orange

Σε μια απέραντη λίμνη λάσπης έχει μετατραπεί μεγάλο κομμάτι του κάμπου, ανάμεσα στη Λάρισα και τα Τρίκαλα, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να ξεχειλίσει ο Πηνειός, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Οι εικόνες από το drone του Orange είναι αποκαλυπτικές του μεγέθους της καταστροφής. Στην περιοχή που εκτείνεται από την Πηνειάδα προς το Κουτσόχερο, ο Πηνειός ποταμός βγήκε από την κοίτη του, δημιουργώντας μια «καφέ θάλασσα» που έχει απλωθεί ανεξέλεγκτα, καλύπτοντας χιλιάδες στρέμματα γης.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αγροτικές εκτάσεις έχουν «πνιγεί» στο νερό.

Καλλιέργειες και δέντρα να έχουν χαθεί κάτω από τη λασπωμένη επιφάνεια, προκαλώντας ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής.

Ελλάδα
