Καιρός αύριο: Καταιγίδες σε Ιόνιο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο και χιόνια σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία

Επιμένει η κακοκαιρία, η οποία θα διαρκέσει μέχρι αύριο (22.11.2025) το απόγευμα στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Τα καιρικά φαινόμενα θα είναι εντονότερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου. Στα νησιά του Αιγαίου, λόγω της κακοκαιρίας, θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.