Καιρός αύριο: Λιακάδα με λίγα σύννεφα και τη θερμοκρασία σε άνοδο, αναλυτική πρόγνωση

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ
Ανοιξιάτικος θα είναι ο καιρός αύριο Μεγάλη Τρίτη (07.04.2026) με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο. Οι άνεμοι θα φτάσουν έως τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός αύριο σύμφωνα με την ΕΜΥ: Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική, Θεσσαλονίκη

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 και τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα όμβρων στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

 

Ο καιρός στην υπόλοιπη Ελλάδα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 22 και κατά τόπους τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά και ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ελλάδα
«Καλοκαίρι» έως τη Μεγάλη Τετάρτη, «φθινόπωρο» έως το Μεγάλο Σάββατο με βροχές και «βουτιά» της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου
Έως και το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης ο καιρός θα είναι ανοιξιάτικος, αλλά από το βράδυ της ίδιας ημέρας και έως το Μεγάλο Σάββατο θα χαλάσει - Ανεβαίνει ο υδράργυρος την Κυριακή του Πάσχα
Η Ιωάννα Τούνη απαντά για τη σύλληψή της με δάκρυα στα μάτια: «Διασύρθηκα για 9 χρόνια και οδηγήθηκα στο τμήμα επειδή μίλησα»
Με ένα επτάλεπτο βίντεο στο Instagram, περιέγραψε τη νέα περιπέτεια που βίωσε λίγα 24ωρα μετά την καταδίκη των δύο κατηγορουμένων για το revenge porn βίντεό της
Δίκη για τα Τέμπη: Στις 27 Απριλίου η επόμενη συνεδρίαση – Καταγγελίες για αλλοίωση στοιχείων και φόβοι για καθυστερήσεις
Το Ελληνικό Δημόσιο στέκεται απέναντι στους 36 κατηγορούμενους - Υπό δρακόντεια μέτρα και αναφορές για νέα αποκαλυπτικά στοιχεία συνεχίστηκε η διαδικασία
