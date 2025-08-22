Καιρός αύριο: Θερμοκρασίες έως 37 βαθμούς – Τοπικές μπόρες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο Σάββατο 23 Αυγούστου με αρκετή ηλιοφάνεια. Οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν μικρή πτώση.

Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά καλός με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες σε ορεινές περιοχές. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα υποχωρήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, φτάνοντας στα δυτικά και βόρεια τους 32 με 34 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα αγγίξει τους 34 με 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς, με ανέμους μεταβλητούς 2 με 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.