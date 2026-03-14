Καιρός αύριο: Τοπικές βροχές στα δυτικά – Λιακάδα στις υπόλοιπες περιοχές

Βελτιωμένος θα είναι ο καιρός αύριο (15/3/2026), σύμφωνα με την ΕΜΥ, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια, με λίγες τοπικές βροχές να σημειώνονται στα δυτικά.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Στη Θράκη τοπικές νεφώσεις το πρωί και βαθμιαία γενικά αίθριος. Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα με πιθανότητα για τοπικούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, στα βορειοδυτικά ορεινά και στα δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα μεταβλητοί.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 και στη νότια Κρήτη τοπικά 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.