Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Σε ποιες περιοχές θα βρέχει το τριήμερο – «Πέφτουν» θερμοκρασίες και μποφόρ

Αλλάζει ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν τα τελευταία 24ωρα εξασθενούν, ενώ και οι υψηλές θερμοκρασίες υποχωρούν. Μάλιστα, στη διάρκεια του τριημέρου θα σημειωθούν και τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστος, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος κατά τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασίες πιο κοντά στις φυσιολογικές τιμές.

Αναλυτικότερα, ηλιοφάνεια με διαστήματα με αραιές νεφώσεις θα επικρατήσουν σε όλη τη χώρα από το πρωί. Την ίδια ώρα, οι ισχυροί άνεμοι που σάρωσαν τη χώρα τις τελευταίες ημέρες θα υποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του MEGA, Χριστίνα Ρήγου, οι άνεμοι την Παρασκευή, 15 Αυγούστου, θα εξασθενήσουν. Συγκεκριμένα, στην πυρόπληκτη Αχαΐα θα πνέουν από 3 έως 5 μποφόρ, όπως και στη Φιλιππιάδα, ενώ στην επίσης πυροπαθή Χίο οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ.

Σημαντική ενίσχυση των ανέμων αναμένεται το Σάββατο, 16 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν σε Λήμνο, Σαμοθράκη, νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες και στην Αττική.

Οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από την Κυριακή, 17 Αυγούστου και έπειτα.

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου – Η ημερομηνία που αλλάζει το σκηνικό

Αυξημένη είναι η πιθανότητα βροχών και τοπικών καταιγίδων σε κάποιες περιοχές της χώρας κατά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς η ασταθής ατμόσφαιρα αναμένεται κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο ενδέχεται να εκδηλωθούν παροδικές βροχές στην Εύβοια με μικρότερη πιθανότατα τα ίδια φαινόμενα να επηρεάσουν και βόρειες περιοχές της Αττικής.

Στη νότια Πελοπόννησο είναι επίσης πιθανό να εκδηλωθούν μπόρες μικρής διάρκειας, όπως και στα ορεινά της Κρήτης.

Μικρή πιθανότητα για βροχή στα βουνά της Εύβοιας και της Κρήτης υπάρχει και για το Σάββατο 16 Αυγούστου.

Την Κυριακή (17.08.2025) η αστάθεια αναμένεται να είναι εντονότερη, με τον Έβρο, την Ροδόπη και την Σαμοθράκη να θέτουν υποψηφιότητα για μπόρες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Βροχές και παροδικές μπόρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν και στην Ήπειρο, στη δυτική και βόρεια Θεσσαλία και την Αιτωλοακαρνανία, ενώ ενδέχεται να επηρεαστεί και η Πελοπόννησος.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η αστάθεια θα φουντώσει τη Δευτέρα, 18 Αυγούστου, με βροχές να αναμένονται σε όλο τον κορμό της ηπειρωτικής Ελλάδας, από την δυτική και κεντρική Μακεδονία μέχρι την Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα (18.08.2025) η αστάθεια θα ενταθεί σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Πιθανές μπόρες αναμένονται σε:

Δυτική Μακεδονία

Ήπειρο

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Βορειοδυτική Αττική

Επτάνησα

Ανάλογα φαινόμενα προβλέπονται και την Τρίτη, 19 Αυγούστου.

Στη συνέχεια, από πλευράς θερμοκρασίας, από τις 22 έως τις 25 Αυγούστου αναμένεται μικρή άνοδος, χωρίς ωστόσο να σημειώνονται ακραίες τιμές.

Οι καιρικές συνθήκες θα παραμείνουν γενικά ήπιες, με περιοδικά περάσματα μπόρας σε διάφορες περιοχές της χώρας.

ΕΜΥ: Ο καιρός της Παρασκευής, 15 Αυγούστου

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια και στην Εύβοια και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα ορεινά της Ηπείρου και της Πελοποννήσου και τις πρωινές ώρες στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά τη Ηπείρου και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 34 και στη δυτική Στερεά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30-31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός του Σαββάτου (16.08.2025)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός της Κυριακής (17.08.2025)

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Δευτέρας (18.08.2025)

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός της Τρίτης (19.08.2025)

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Meteo: Ο καιρός του Δεκαπενταύγουστου

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστος, αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο. Πιο αναλυτικά, αναμένονται νεφώσεις που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας. Πιθανότητα πρόσκαιρων σποραδικών βροχών υπάρχει κυρίως για τα ορεινά.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 20 έως 34, στην Ήπειρο από 19 έως 33, στη Δυτική Στερεά από 22 έως 36, στη υπόλοιπη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 19 έως 34, στα νησιά του Ιονίου από 20 έως 33, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 20 έως 34, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 21 έως 30 και στην Κρήτη από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ. Στο Νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές έως βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις έως το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.