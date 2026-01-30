Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες – «Ζόρικη» κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Παραμένει άστατος ο καιρός με μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες σήμερα (30.01.2026) όμως το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι πιο έντονες.

Σήμερα (30.01.2026) ο καιρός θα φέρει βροχοπτώσεις και καταιγίδες στο Αιγαίο και στα νότια τμήματα της χώρας. Τα φαινόμενα δεν θα έχουν σταθερή ένταση, αφού κατά διαστήματα θα υποχωρούν και στη συνέχεια θα επανέρχονται, με μεγαλύτερη ένταση κατά τις νυχτερινές ώρες. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι θα επικρατούν στις θαλάσσιες περιοχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από το βράδυ της Παρασκευής και κυρίως μέσα στο Σάββατο, αναμένονται νέες βροχοπτώσεις στα νοτιότερα γεωγραφικά διαμερίσματα, όπως η Πελοπόννησος, το Αιγαίο και η Κρήτη, χωρίς να διαφαίνονται σοβαρά προβλήματα.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για παροδικές βροχές από αργά το βράδυ της Παρασκευής έως τις πρώτες ώρες του Σαββάτου.

«Ζόρικη» φαίνεται η νέα κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου. Θα μας επηρεάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά με πιο ισχυρά φαινόμενα. Η πιο δύσκολη ημέρα της περιόδου προβλέπεται να είναι η Κυριακή, καθώς γενικευμένη κακοκαιρία θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα, φέρνοντας έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις και ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους, με φαινόμενα που ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καιρός το Σάββατο (31.01.2026)

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή (01.02.2026)

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα (02.02.2026)

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας.

Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Τρίτη (03.02.2026)

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.