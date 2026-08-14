Ελλάδα

Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας: Σηκώθηκαν εναέρια για την κατάσβεση, επίγειες δυνάμεις παλεύουν με τις φλόγες

Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)
Πυροσβεστικό όχημα
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα (14.08.2026) στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση, στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα αλλά και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
180
142
86
82
73
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πώς η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική μπορεί να σχετίζεται με την κακοκαιρία Daniel, εξηγεί ο Γκίκας Μαγιορκίνης
Αυτό που εξετάζουμε είναι «ο τυφώνας Daniel το 2023 να μετατόπισε κάποια μολυσμένα πτηνά στην Αττική γιατί τα κουνούπια μολύνονται με τον ιό του Δυτικού Νείλου από πτηνά»
Κουνούπι
Φωτιά στη Χαλκιδική: Το «ευχαριστώ» του προέδρου Ιατρικού Συλλόγου σε εθελοντές και πυροσβέστες – «Θέλω να κρατήσω αυτές τις εικόνες»
«Θέλω να πω ένα ευχαριστώ σε όσους άνοιξαν ένα σπίτι, πρόσφεραν νερό, ένα χέρι βοήθειας ή απλώς στάθηκαν δίπλα σε έναν άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή φοβόταν»
ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ
Διακοπή του προαστιακού Πάτρας – Άγιος Ανδρέας λόγω οχήματος πάνω στις γραμμές: Με λεωφορεία τα δρομολόγια
Η Hellenic Train επισημαίνει ότι, εξαιτίας του περιστατικού, αναμένονται καθυστερήσεις, ενώ δεν αποκλείονται και τροποποιήσεις στο πρόγραμμα των δρομολογίων έως ότου απομακρυνθεί το όχημα
Προαστιακός Πάτρα
Newsit logo
Newsit logo