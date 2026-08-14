Φωτιά στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας: Σηκώθηκαν εναέρια για την κατάσβεση, επίγειες δυνάμεις παλεύουν με τις φλόγες

Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σήμερα (14.08.2026) στην Αιτωλοακαρνανία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:00 το πρωί, σε χαμηλή βλάστηση, στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.

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Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα αλλά και 2 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Ναυπακτίας.

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.