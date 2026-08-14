Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος εμπρηστής της Σίνδου – «Είχα πιει δυο ποτήρια κρασί», ισχυρίστηκε

Εμφανίστηκε στις αρχές χωρίς δικηγόρο - Επανέλαβε πως έβαλε τις φωτιές από «χαζομάρα» και επειδή ήταν πιεσμένος από την δουλειά του
O 59χρονος εμπρηστής
O 59χρονος εμπρηστής / ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
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Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 59χρονος «εμπρηστής της Σίνδου», ο άνθρωπος που παραδέχθηκε με κυνικό τρόπο ότι έβαζε συστηματικά φωτιές στη Θεσσαλονίκη καθώς ένιωθε πιεσμένος από τη δουλειά του.

Ο 59χρονος εμπρηστής πέρασε το κατώφλι του ανακριτή σήμερα (14.08.2026) με σκοπό να απολογηθεί για τις τουλάχιστον 6 φωτιές που έβαλε στη Σίνδο από τις 8 έως τις 11 Αυγούστου. Εμφανίστηκε στις δικαστικές αρχές χωρίς δικό του δικηγόρο και επανέλαβε πως ό,τι έκανε το έκανε από «χαζομάρα» και επειδή ήταν πιεσμένος.

Για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ισχυρίστηκε πως σε μία από τις φωτιές είχε πιει δυο ποτήρια κρασί και δεν είχε πλήρη συναίσθηση του τι ακριβώς έκανε.

Αφού ο ανακριτής ολοκλήρωσε τις ερωτήσεις του, ο 59χρονος βρέθηκε έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, και με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο, κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Η δράση του 59χρονου έγινε γνωστή από κάμερα ασφαλείας που κατάγραψε τις κινήσεις του.

Στο βίντεο φαίνεται να σταματά με το αυτοκίνητό του σε σημείο με πυκνή βλάστηση, να βάζει φωτιά σε χαρτοπετσέτες και να την αφήνει πάνω στους θάμνους.

Εξαιτίας άλλης φωτιάς που έβαλε, οι αρχές αναγκάστηκαν να κλείσουν τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σίνδο, για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης – Αθήνας.

Σε μία δεύτερη περίπτωση, αυτή της φωτιάς της περασμένης Κυριακής, σηκώθηκε και ελικόπτερο για να κάνει κατάσβεση.

Εξαιτίας του έχουν καεί πάνω από 35 στρέμματα αγροτικής έκτασης.

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ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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