Καιρός: Έρχεται 4ήμερο ζέστης με 40άρια στη δυτική Ελλάδα – Επιμένουν οι άνεμοι, ακραίος κίνδυνος για φωτιά και σήμερα

Αυξάνεται ξανά η θερμοκρασία, την ώρα που όλη η Ελλάδα «παλεύει» με τους θυελλώδεις ανέμους και τις φωτιές. Από σήμερα (10.08.2025) φαίνεται πως θα ξεκινήσει να αλλάζει το σκηνικό του καιρού καθώς θα ανέβει σταδιακά ο υδράργυρος, φτάνοντας έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου τοπικά.

Η κόντρα μεταξύ των μετεωρολόγων μαίνεται. Ο Γιάννης Καλλιάνος, στην πρόγνωση καιρού που ανέβασε στα social media, ξεκαθάρισε πως δεν θα έχουμε έναν γενικευμένο καύσωνα αν και σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Νότια Πελοπόννησο αναμένεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη η θερμοκρασία να κυμανθεί από 40 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς θα παραμείνει υψηλός για ακόμη μία εβδομάδα.

Σχετικά με την Αθήνα, ο μετεωρολόγος ανέφερε πως η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς και από την Τετάρτη η ζέστη θα ξεκινήσει να υποχωρεί.

Δείτε την ένταση των ανέμων στον διαδραστικό χάρτη:

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Η ορθή πρόγνωση του καιρού τείνει να γίνει υπηρεσία πολυτέλειας. Όποια / όποιος αναμένει συνθήκες καύσωνα τις επόμενες ημέρες λόγω του ότι «κάπου» το διάβασε και άρα το “κλείδωσε” ως σενάριο στο μυαλό της / του, θα ήθελα να της / του αναφέρω τα εξής ακόλουθα:

Με τόσα υπερβολικά και αβάσιμα σενάρια που διαβάζουμε καθημερινά για τον καιρό, στο τέλος η αξιόπιστη πρόγνωση θα καταντήσει… είδος πολυτελείας ή, χειρότερα, θα κινδυνεύσει να με σταδιακή εξαφάνιση. Ας ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, τα πράγματα με ακρίβεια :

– Όχι, τα 40άρια δεν επιστρέφουν σε όλη τη χώρα από σήμερα Κυριακή έως την Τρίτη – Τετάρτη. Οι υψηλές θερμοκρασίες των 40-42°C θα απασχολήσουν αποκλειστικά τη Δυτική Ελλάδα.

– Στην Αθήνα, φυσικά, δεν προβλέπονται 40°C. Η μέγιστη θερμοκρασία έως την Τρίτη θα φτάσει τους 37-38°C, ενώ από την Τετάρτη θα αρχίσει η σταδιακή υποχώρηση της.

– Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο από την ζέστη (40-42°C) θα είναι : η Ήπειρος, η Δυτική Στερεά, καθώς και η Δυτική και Νότια Πελοπόννησος. Στα Επτάνησα η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 39-40°C. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα, στα Δυτικά πεδινά τμήματα της Πελοποννήσου την Τρίτη 12 Αυγούστου, να σημειωθούν πολύ τοπικά θερμοκρασίες που ίσως ξεπεράσουν για λίγο και τους 42°C.

– Θερμοκρασίες 39-40°C είναι πιθανό να σημειωθούν και σε πεδινά τμήματα της Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας, καθώς και της Θράκης.

– Στην υπόλοιπη πεδινή ηπειρωτική χώρα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 37-38°C.

– Στις προαναφερθείσες ημέρες, στα νησιά του Αιγαίου, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 34-36°C, με εξαίρεση το Βορειοανατολικό Αιγαίο όπου αναμένονται πιθανότατα 38-39°C.

Συμπερασματικά:

α) Η έντονη ζέστη, διάρκειας 3-4 ημερών, θα ταλαιπωρήσει ουσιαστικά μόνο τη Δυτική Ελλάδα.

β) Από 13-14 έως και 17-18 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα υποχωρήσει σε επίπεδα ανεκτά για την εποχή (33-35°C στις περισσότερες περιοχές, 35-37°C στα Δυτικά).

γ) Το μελτέμι δεν φαίνεται να εξασθενεί έως τις 17-18 Αυγούστου. Μπορεί να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις στην έντασή του, όμως θα παραμείνει ενισχυμένο.

δ) Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών θα παραμείνει αυξημένος τουλάχιστον για ακόμη μία εβδομάδα.

Αναλυτικά για την Αττική:

– Κυριακή 10 Αυγούστου: 36-37°C

– Δευτέρα 11 Αυγούστου: 38°C

– Τρίτη 12 Αυγούστου: 38°C

– Τετάρτη 13 Αυγούστου: 35-36°C

– Πέμπτη 14 Αυγούστου: 34°C

– Παρασκευή 15 Αυγούστου: 32-33°C

Σήμερα, όποιος έχει πρόσβαση στα -έτσι κι αλλιώς ελεύθερα και διαθέσιμα- προγνωστικά στοιχεία, μπορεί να αναρτήσει δημόσια τη δική του εκτίμηση. Το αποτέλεσμα είναι συχνά ανακριβείς προβλέψεις που αναπαράγονται στα κοινωνικά δίκτυα και σε πολλές ιστοσελίδες, δημιουργώντας λανθασμένες εντυπώσεις και παραπληροφόρηση.

Λίγοι επαγγελματίες και ερασιτέχνες ενημερώνουν με συνέπεια και υπευθυνότητα. Οι υπόλοιπες εκατοντάδες «προγνώσεις» που κυκλοφορούν καθημερινά είναι πρόχειρες ή εσφαλμένες, και επειδή είναι δημόσιες, επηρεάζουν κοινό και απόψεις.

Για να προσελκύσουν περισσότερα «κλικ», ορισμένες ιστοσελίδες κυρίως χαμηλής επισκεψιμότητας επιλέγουν να παρουσιάσουν παραλλαγμένες τις δηλώσεις επιστημόνων. Παράλληλα, υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η ανάγκη να δει κανείς το όνομά του σε τίτλους ιστοσελίδων οδηγεί σε υπερβολικές εκτιμήσεις, οι οποίες -άθελα ή μη- απαξιώνουν την πρόγνωση και την ίδια την επιστήμη της Μετεωρολογίας.

Αυτός είναι και ο λόγος που επιμένω ότι η ορθή, υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη πρόγνωση τείνει να γίνει υπηρεσία υπό εξαφάνιση. Ας λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Βοιωτία και νότια Εύβοια

Σε κατάσταση συναγερμού για εκδήλωση φωτιάς και την Κυριακή (10.08.2025) θα τεθούν Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με την χάρτη που εξέδωσε η Πολιτική Προστασία. Για 3η συνεχόμενη ημέρα οι άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις και οι αρχές θα βρίσκονται επί ποδός για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Σε «πορτοκαλί» συναγερμό θα βρίσκεται σχεδόν όλη η υπόλοιπη χώρα. Σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χαλκιδική, δυτική Ελλάδα, βόρεια Εύβοια, Πελοπόννησος, Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου (εκτός Δωδεκάνησα) θα υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος για εκδήλωση φωτιάς καθώς και εκεί οι άνεμοι θα είναι ισχυροί.

Αναλυτικά για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου 2025, προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και συγκεκριμένα σε κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Ευβοίας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)

Περιφέρεια Ηπείρου (ΠΕ Πρεβέζης)

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 11-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και μέχρι τις μεσημβρινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά ηπειρωτικά τους 39 με 41 βαθμούς, στα βόρεια ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο τους 37 με 39, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 35 με 37, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 12-08-2025 και την Τετάρτη 13-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά την Τετάρτη.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 14-08-2025

Αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και πιθανώς στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.