Καιρός: Έρχεται 5ημερο με πτώση της θερμοκρασίας, βροχές και 6 μποφόρ – Με καύσωνα θα ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος

«Σκωτσέζικο ντους» από τον καιρό για ακόμη μία φορά. Μετά τον καύσωνα «express» που έφερε 42άρια, η θερμοκρασία πέφτει αισθητά και τη θέση του ήλιου παίρνουν τα σύννεφα και οι βροχές.

Στο «επίκεντρο» των φαινομένων για σήμερα Σάββατο (23.08.2025) θα είναι Μακεδονία, Θράκη και κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ. Σε αυτές τις περιοχές αναμένονται βροχές ή καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 32 έως τους 37 βαθμούς Κελσίου στο ανώτερο. Οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 6 μποφόρ.

Από σήμερα έως και την Τετάρτη το σκηνικό του καιρού θα παραμείνει ίδιο. Από τις αρχές του Σεπτέμβριου φαίνεται πως όλα αλλάζουν καθώς, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, θα έρθει και πάλι ο καύσωνας.

Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, η θερμή μάζα που θα έρθει στη χώρα μας από Μέση Ανατολή και Αφρική, θα παραμείνει για αρκετές ημέρες.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Σκυτάλη με καύσωνα παίρνει ο Σεπτέμβρης! Καλό μεσημέρι! Με πολύ ζέστη φαίνεται να μας υποδέχεται ο Σεπτέμβρης, και μάλιστα αν επαληθευτεί η τάση που μας δίνει το Ευρωπαϊκό και το Αμερικάνικο προγνωστικό κέντρο θα ζήσουμε αξιόλογο καύσωνα.

Μάλιστα η θερμή μάζα η οποία θα έρθει από δύο μεριές (μέση ανατολή -Αφρική) δείχνει να έχει εμμονή αρκετών ημερών πάνω από την περιοχή μας. Τα επόμενα 24ώρα η πρόγνωση θα είναι περισσότερο ασφαλής και θα σας ενημερώσω! Αθάνατο ελληνικό καλοκαίρι…όπως και να έχει!

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ για σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Όσον αφορά τις φωτιές, στον χάρτη που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία της Πολιτικής Προστασίας, φαίνεται πως για σήμερα θα υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς κατηγορία 3, σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.

Αν και δεν υπάρχει «πορτοκαλί» ή ο «κόκκινος» συναγερμός, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς μπορεί ο κίνδυνος να έχει υποχωρήσει συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες, παραμένει όμως υψηλός.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Κυριακή 24-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 33 με 35, στα νησιά του Ιονίου τους 32, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 25-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα δυτικά και βόρεια ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Η μέγιστη τιμή στα βόρεια έως 31 και στα νότια έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 26-08-2025 και την Τετάρτη 27-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.