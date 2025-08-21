Καιρός: Έρχεται ο τελευταίος καύσωνας «εξπρές» του καλοκαιριού – Στους 42 η θερμοκρασία της Παρασκευή

Μπορεί να διανύουμε και επισήμως από σήμερα Πέμπτη (21.08.2025) το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ωστόσο ο καύσωνας επιστρέφει με πολύ υψηλές θερμοκρασίες που θα πλήξουν πολλές περιοχές, ανάμεσά τους και η Αττική.

Ο τελευταίος καύσωνας για το φετινό καλοκαίρι πλησιάζει, με τους μετεωρολόγους να «χτυπούν καμπανάκι» για θερμοκρασίες που μπορεί να φτάσουν έως και τους 42 βαθμούς Κελσίου. Η αλλαγή του καιρού ξεκινάει από σήμερα με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 37, ενώ την Παρασκευή που θα είναι και η πιο ζεστή μέρα με το θερμόμετρο να σκαρφαλώνει στους 41 βαθμούς ενώ τοπικά μπορεί να δείξει ακόμα και 42.

Από το Σάββατο, η κατάσταση θα αποκλιμακωθεί ενώ από την Κυριακή θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Έτσι, ο τελευταίος καύσωνας του φετινού καλοκαιριού, αναμένεται να είναι ένας «καύσωνας εξπρές».

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο, Χριστίνα Ρήγου, οι περιοχές με τις υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι αυτές που βρίσκονται από τη Λαμία και νοτιότερα, δηλαδή Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία.

Δείτε Live την εξέλιξη του καιρού

Πρόγνωση για σήμερα Πέμπτη (21/08)

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο με την υψηλότερη να φτάνει τους 37 βαθμούς στα ανατολικά της χώρας ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Θα υπάρχει τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και το πρωί στα νοτιοανατολικά, θα είναι τοπικά έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 13 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 35, στη Θεσσαλία από 20 έως 38, στην Ήπειρο από 17 έως 33, στη Στερεά από 20 έως 36, στην Πελοπόννησο από 21 έως 37, στα νησιά του Ιονίου από 19 έως 32, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 35, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 33 και στην Κρήτη από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αίθριος καιρός. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και και από το μεσημέρι νότιοινοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι νοτίων διευθύνσεων3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Η ελάχιστη στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Αργά το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα βόρεια.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο έως 5μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 και στα ηπειρωτικά έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 με 36 και τοπικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6μποφόρ. Από το βράδυ δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Παρασκευή (22/08)

Στα δυτικά και τα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με σποραδικές βροχές ή καταιγίδες από το πρωί στο βόρειο Ιόνιο (περιοχή Κέρκυρας – Διαποντίων νήσων – Παξών) και την Ήπειρο και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και από αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Τις βραδινές ώρες στα δυτικά θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στα ανατολικά και νότια και θα φθάσει στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 και πιθανόν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στα δυτικά και τα βόρεια θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς, αλλά στα βορειοδυτικά δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Επίσης, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη θα φθάσει τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Σάββατο (23/08)

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Τις πρωινές ώρες στα δυτικά η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και θα σημειωθούν κατά τόπους ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

Πρόγνωση για Κυριακή (24/08)

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικούς όμβρους τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πρόγνωση για Δευτέρα (25/08)

Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν μεμονωμένοι όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.