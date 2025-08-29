Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ισχυρά μελτέμια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο

Φθινοπωρινό φαίνεται πως θα είναι το κλείσιμο του φετινού καλοκαιριού, αφού από το Σάββατο (30.08.2025) αναμένεται να «χτυπήσουν» τη χώρα σφοδρές βροχές και καταιγίδες, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Κυριακή, όμως από Δευτέρα θα επανέλθει στα υψηλά της επίπεδα.

Ο Αύγουστος φέτος δεν θα φύγει ηλιόλουστος και ζεστός, όπως συνηθίζει, αφού από αύριο αλλάζει το σκηνικό του καιρού με καταιγίδες κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας. Σήμερα Παρασκευή, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου στη Δυτική Ελλάδα και την Αττική.

Παράλληλα, οι άνεμοι στα δυτικά σήμερα θα είναι μεταβλητοί πρόσκαιρα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την πορεία του καιρού

Ξεπέρασαν τα 100 km/h οι ριπές των ανέμων χτες Πέμπτη

Πολύ ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι επικράτησαν στα ανατολικά ηπειρωτικά και στο Αιγαίο την Πέμπτη, 28 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι ισχυρότερες ριπές έως τις 17:15 ξεπέρασαν τα 90 km/h ενώ στο Ακρωτήριο Παξιμάδα έφτασαν 113 km/h.

Στον σχετικό πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις ισχυρότερες ριπές.

Πρόγνωση για σήμερα Παρασκευή (29/08)

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί πρόσκαιρα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα δυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για αύριο Σάββατο (30/08)

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο 6 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές 34 με 36 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Κυριακή (31/08)

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός, από τις πρωινές ώρες στα δυτικά, από νωρίς το απόγευμα στη Μακεδονία και από το απόγευμα στη Θράκη.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Πρόγνωση για την Δευτέρα (01/09)

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τρίτη (02/09)

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι άνεμοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.