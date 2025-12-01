Καιρός: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά – Με κρύο και ανέμους θα «κλείσει» η εβδομάδα

Βροχές, καταιγίδες, χιόνια, ισχυροί άνεμοι και κρύο αναμένεται να χτυπήσουν τη χώρα από την ερχόμενη Τετάρτη (03.12.2025) σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Σε ανάρτηση που έκανε στα social media προειδοποιεί πως ο καιρός θα είναι βροχερός. Τα φαινόμενα θα χτυπήσουν και την πολύπαθη δυτική Ελλάδα με την Τετάρτη να είναι η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας.

Ο μετεωρολόγος προβλέπει πως οι βροχές και οι καταιγίδες στη συνέχεια θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα ενώ χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Όσον αφορά τους ανέμους, θα ενισχυθούν στο τέλος της εβδομάδας ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κανονικά για την εποχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σχετικά με τον καιρό των Χριστουγέννων, ο Θοδωρής Κολυδάς συνιστά να περιμένουμε μέχρι να περάσει ο «βροχερός κύκλος».

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Καλημέρα καλό μήνα και καλή εβδομάδα. Βροχερή προβλέπεται η νέα εβδομάδα, με κατά τόπους έντονα φαινόμενα, καθώς η κατανομή και η ένταση του υετού θα εξαρτηθούν —όπως πάντα— από την ακριβή τροχιά της επερχόμενης ύφεσης. Οι βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από τα δυτικά, από το απόγευμα της Τρίτης και κυρίως την Τετάρτη. Στη συνέχεια οι βροχές θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς ωστόσο να προκαλούν ανησυχία, και η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα κοντά στα κανονικά για την εποχή. Ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα προγνωστικά για τον καιρό των Χριστουγέννων — όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Το επόμενο διάστημα θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά, όμως για την ώρα προέχει η εξέλιξη του νέου αυτού βροχερού κύκλου».

Σε ποιες περιοχές θα χιονίσει:

Ο καιρός σήμερα 01.12.2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις από το απόγευμα και από τα δυτικά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και στα θαλάσσια 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος και από το μεσημέρι αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το βράδυ στο Ιόνιο θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. από το βράδυ νότιοι νοτιοανατολικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στην Κρήτη όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Τρίτη 02.12.2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 03.12.2025

Στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 04.12.2025

Νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 05.12.2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ. Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.